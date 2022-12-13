. "Без кота и жизнь не та!": 26 фото, о том, как выглядит жизнь, когда у вас есть кошка

Если у вас в доме есть кошка или кот - скучать вам не придется. В подтверждение этому сайт Bored Panda собрал лучшие фотографии с просторов интернета, на которых жизнь с кошкой показана во всех ее проявлениях.

1. "Редкий кадр, когда котяка теряет одну из своих жизней"

2. "У нашего водителя грузовика есть кошка по имени Дикси с таким же рабочим жилетом, как и у него"

3. "Гоббс — отличный будильник. Так он требует еду"

4. "Я застал кота на месте преступления"

5. "Гена постарался"

6. "Друзья наблюдают за птичками"

7. "Вопрос не в том, что кот тут делает, а в том, что делает кусок колбасы на его пушистой спине"

8. "У моей тёти нету специального ящика для переноски животных, поэтому она импровизировала"

9. "Мам, мой друг потерялся…"

10. "Когда земля - это лава"

11. "Не буду скрывать, если бы я увидел это в три часа ночи, я бы точно намочил штаны"

12. "Похоже что у них собрание"

13. "Близнецы!"

14. "Кот пошёл за папой на улицу в мороз. Выражение его морды говорит само за себя"

15. "Лучшие друзья"

16. "Пушистик и мини-пушистик"

17. "Вся семья в сборе"

18. "Я внимательно тебя слушаю"

19. "Мой новый кот обедает, а предыдущий...

20. ...нет"

21. "Первая фотография чёрной дыры в спектре видимого света. Горизонт событий отчётливо виден "

22. "Шерсть...

...с функцией памяти"

23. "В солнечный день...

...я балую своих котов"

24. "Когда вы опаздываете на работу и забыли покормить его высочество"

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