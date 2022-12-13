"Без кота и жизнь не та!": 26 фото, о том, как выглядит жизнь, когда у вас есть кошка
Сегодня, 09:00
Если у вас в доме есть кошка или кот - скучать вам не придется. В подтверждение этому сайт Bored Panda собрал лучшие фотографии с просторов интернета, на которых жизнь с кошкой показана во всех ее проявлениях.
1. "Редкий кадр, когда котяка теряет одну из своих жизней"
2. "У нашего водителя грузовика есть кошка по имени Дикси с таким же рабочим жилетом, как и у него"
3. "Гоббс — отличный будильник. Так он требует еду"
4. "Я застал кота на месте преступления"
5. "Гена постарался"
6. "Друзья наблюдают за птичками"
7. "Вопрос не в том, что кот тут делает, а в том, что делает кусок колбасы на его пушистой спине"
8. "У моей тёти нету специального ящика для переноски животных, поэтому она импровизировала"
9. "Мам, мой друг потерялся…"
10. "Когда земля - это лава"
11. "Не буду скрывать, если бы я увидел это в три часа ночи, я бы точно намочил штаны"
12. "Похоже что у них собрание"
13. "Близнецы!"
14. "Кот пошёл за папой на улицу в мороз. Выражение его морды говорит само за себя"
15. "Лучшие друзья"
16. "Пушистик и мини-пушистик"
17. "Вся семья в сборе"
18. "Я внимательно тебя слушаю"
19. "Мой новый кот обедает, а предыдущий...
20. ...нет"
21. "Первая фотография чёрной дыры в спектре видимого света. Горизонт событий отчётливо виден "
22. "Шерсть...
...с функцией памяти"
23. "В солнечный день...
...я балую своих котов"
24. "Когда вы опаздываете на работу и забыли покормить его высочество"
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По материалам: Юмор