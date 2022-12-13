. День 13 декабря в истории

День медведя.

Ежегодный праздник, который отмечается во многих регионах России. Считается, что 13 декабря все косолапые окончательно устраиваются на зимнюю спячку и не выходят из берлог до весны.

Медведи — небольшое семейство в отряде хищных. Согласно исследованиям, они появились 5-6 миллионов лет назад. В настоящее время существует 4 вида (бурый, белый, белогрудый медведи, барибал или черный медведь), а также несколько десятков подвидов.

53 года назад (1969) началось строительство Камского автомобильного завода (ныне ПАО «КАМАЗ»).

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей было принято в августе 1969 года. Было изучено около 100 вариантов его размещения. Выбор пал на небольшой в то время городок на реке Каме — Набережные Челны.

Возведение автопредприятия полного цикла, которое получило название «Камский автомобильный завод» (КАМАЗ), началось 13 декабря 1969 года.

Уже в феврале 1976 году с конвейера нового завода сошёл первый серийный грузовик — КамАЗ-5320, созданный на базе ЗИЛ-170.

За полвека своего существования завод выпустил более 2 миллиона грузовиков и порядка 3 миллионов двигателей. Продукция предприятия завоевала как российский, так и рынки зарубежных стран. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира. Грузовики завода регулярно побеждают во внедорожных ралли «Дакар».

92 года назад (1930) был создан Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Вуз был учрежден постановлением СНК СССР от 13 декабря 1930 года на базе автодорожного факультета Московского института инженеров железнодорожного транспорта и Высшей автодорожной школы Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта. В 1992 году МАДИ был присвоен статус технического университета.

В настоящее время в университете обучаются порядка 9 тысяч студентов по порядка 60 направлениям подготовки. МАДИ занимает 61 место в рейтинге лучших вузов России RAEX-100 и 32 место в рейтинге вузов Москвы. В 2018 году экономический совет СНГ придал университету статус базовой организации государств-участников СНГ.

126 лет назад (1896) было учреждено Музейное объединение «Музей Москвы».

Он был создан по инициативе Городской думы как Музей московского городского хозяйства и размещался в Крестовских водонапорных башнях. Основой экспозиции музея послужили экспонаты павильона Москвы на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Музей несколько раз менял название и место расположения. В 2008 году он получил статус Музейного объединения и название Музейное объединение «Музей Москвы».

В настоящее время он располагается в зданиях Провиантских складов на Зубовском бульваре. Коллекция Музея Москвы насчитывает более 820 тысяч экспонатов. Его филиалами являются Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово и Центр Гиляровского.

15 лет назад (2007) подписан Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества.

Документ, известный также как Договор о реформе, был призван заменить собой Конституцию ЕС, от которой руководители европейских стран отказались после выраженного ей недоверия на национальных референдумах во Франции и Нидерландах, прошедших в 2005 году.

Согласно Договору о реформе, граждане стран — членов ЕС в дополнение к своему гражданству получили гражданство Европейского союза, а также был введён пост председателя ЕС, предусмотрена возможность выхода из организации и др.

16 лет назад (2006) в Нью-Йорке на 61‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция о правах инвалидов.

Документ направлен на обеспечение полного участия инвалидов в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств. В неё участвуют более 180 стран и Евросоюз. Россия присоединилась к Конвенции в 2012 году.

21 год назад (2001) президент США Джордж Буш официально объявил об одностороннем выходе США из Договора по ПРО.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) был подписан генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном в Москве 26 мая 1972 года.

В соответствии с документом, СССР и США обязались ограничить количество систем ПРО, а также не создавать, не испытывать и не развертывать системы или их компоненты морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования.

Договор вступил в силу 3 октября 1972 года и носил бессрочный характер, но позднее стороны пришли к соглашению — раз в пять лет проводить консультации по его условиям. В 2002 году в связи с выходом из него США Договор утратил силу.

73 года назад (1949) была создана Служба внешней разведки Израиля «Моссад».

Она была создана по инициативе советника премьер-министра Израиля Реувена Шилоаха, на базе разведывательного подразделения «Шай» военной организации «Хагана», политического отдела министерства иностранных дел, службы общей безопасности и других разведывательных служб. 13 декабря 1949 года премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион подписал секретное письмо в министерство иностранных дел, в котором сообщалось о создании в структуре МИД Службы внешней разведки под началом Реувена Шилоаха с личным подчинением премьер-министру.

«Моссад» по праву носит название самой легендарной, таинственной и авантюрной разведслужбы. На её счету — множество блестящих и дерзких операций. Среди них, операция по задержанию и тайному вывозу из Аргентины в Израиль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году, операция «Гнев Бога» по уничтожению палестинских террористов из организации «Черный сентябрь», которые причастны к убийству спортсменов сборной Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.