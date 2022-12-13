. Дорожные заговоры: как привлечь удачу в путешествии, ничего не забыть и избежать проблем

Обезопасить себя во время путешествий, не забыть ничего важного и удачно вернуться домой помогут проверенные заговоры. Ими пользуются испокон веков, чтобы уберечься от неприятностей в пути.

Существует множество суеверий и примет, связанных с путешествиями, эксперты сайта рекомендуют узнать о том, какие заговоры помогут удачно собраться в путь, избежать неприятностей во время дальней дороги и счастливо вернуться домой.

1. Заговор на удачную дорогу читают, сидя в коридоре: «Дорогой дальнею пойду, любую беду обойду, домой счастливо вернусь, от любой неприятности открещусь».

2. Собираться в дорогу и не забыть ничего важного получится, если обратиться за помощью к домовому. Заговор читают во время сборов: «Домовой, батюшка, помоги, на важное укажи, ничего забыть не дай, дом охраняй». Перед отъездом ему обязательно оставляют лакомства в знак благодарности.

3. Заговор на удачу в пути можно прочитать и во время самой поездки: «Дорогу дальнюю осилю, ничего не боюсь, удачу с собой беру, беды прогоняю, счастье привлекаю».

4. Чем дальше путешествие, тем больше тревоги. Усмирить эмоции и привлечь удачу поможет такой заговор: «Дорога стелется, мягким ковром рытвины скрывает, меня сберегает. Как в путь соберусь, так и удачей заручусь, домой в срок вернусь, в пути не заблужусь».

5. Избавиться от проблем в дальней дороге поможет и такой заговор: «В дальнюю дорогу собираюсь, удачей заряжаюсь. В пути меня счастье ждет, дорога куда нужно приведет. Как в путь отправляюсь, так и удачно возвращаюсь».