. Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро

Постоянные представители стран ЕС одобрили выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) единогласно одобрили выделение Киеву 18 миллиардов евро в следующем году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте представительства Чехии в Евросоюзе.

«Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году», — говорится в сообщении.

10 декабря сообщалось, что советом ЕС был согласован необходимый пакет документов для выделения Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в следующем году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период. При этом государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов.