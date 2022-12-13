. Forspoken получит поддержку достижений Xbox и других функций Xbox Live в день релиза





Игра Forspoken должна выйти уже 23 января 2023 года на Playstation 5 и PC. Игра является временным консольным эксклюзивом Playstation, ее релиз на приставках Xbox состоится не раньше 2025 года, согласно договорным обязательствам между Sony и Square Enix.

Но сегодня СМИ обратили внимание на интересную деталь — игра Forspoken в день релиза получит функции Xbox Live. В частности, заявлены достижения Xbox и облачные сохранения Xbox. В день релиза, 23 января 2023 года, игра Forspoken выйдет в Microsoft Store.





Forspoken является ролевым экшеном в открытом мире. В игре разработчики обещают интересный игровой мир, уникальную боевую систему с акцентом на магию и увлекательный сюжет. Ниже можно посмотреть новый трейлер проекта, который недавно показали.

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