. Горина смогла разоблачить очередную игру Кирилла Архипова

Катя Горина выждала удобный момент и начала рассказывать, как у неё с бывшим парнем дела обстоят на самом деле. В итоге стало известно, что с Кириллом Архиповым они на самом деле не расставались. Это была очередная игра, по правилам которой Катя должна была красиво уйти с проекта, а Архипов вслед за ней, но спустя несколько дней. Тем временем Горина поручила Саше Черно. Та сработала по плану и, когда Кирилл решил начать строить фиктивные отношения с Катей Гордеевой, Александра начала подбивать других ребят выставить Кирилла с проекта. Ситуация привела к тому, что помимо голосования против одиночек решили ввести голосование против фиктивных пар.В итоге Горина рассказала, что Архипов играл всё это время. Она дожидалась парня за периметром, однако тот не сдержал своего обещания и переключился на Катю Гордееву. В итоге девушка вместе с ним покинула проект и отдавать Архипова Гориной она явно не планирует. Девушки уже не на Дом-2, однако это им вовсе не мешает делить парня.