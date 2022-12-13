Горина смогла разоблачить очередную игру Кирилла Архипова
Сегодня, 12:00
Катя Горина в очередной раз одержала победу над Кириллом Архиповым. В действительности они даже и не думали разрывать отношения, парень должен был следом уйти с Дом-2, а не пытаться найти себе новую пассию. Катя Горина выждала удобный момент и начала рассказывать, как у неё с бывшим парнем дела обстоят на самом деле. В итоге стало известно, что с Кириллом Архиповым они на самом деле не расставались. Это была очередная игра, по правилам которой Катя должна была красиво уйти с проекта, а Архипов вслед за ней, но спустя несколько дней. Тем временем Горина поручила Саше Черно. Та сработала по плану и, когда Кирилл решил начать строить фиктивные отношения с Катей Гордеевой, Александра начала подбивать других ребят выставить Кирилла с проекта. Ситуация привела к тому, что помимо голосования против одиночек решили ввести голосование против фиктивных пар.
В итоге Горина рассказала, что Архипов играл всё это время. Она дожидалась парня за периметром, однако тот не сдержал своего обещания и переключился на Катю Гордееву. В итоге девушка вместе с ним покинула проект и отдавать Архипова Гориной она явно не планирует. Девушки уже не на Дом-2, однако это им вовсе не мешает делить парня.
По материалам: life-dom2