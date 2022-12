. IGN назвали лучшие игры 2022 года, звание «Игра года» ушло игре Elden Ring

Один из самых известных игровых порталов в мире, IGN, сегодня опубликовал свой ТОП лучших игр 2022 года. Журналисты выбрали лучшие проекты в различных номинациях, и вот результаты:

Elden RingCall of Duty: Modern Warfare 2Xenoblade Chronicles 3God of War RagnarokGran Turismo 7God of War RagnarokMarvel SnapGod of War RagnarokReturn to Monkey IslandКристофер Джадж в God of War RagnarokFinal Fantasy XIVGod of War RagnarokElden RingGod of War RagnarokSteam Deck

Журналисты отмечают, что в этом году за звание «Игра года» от IGN боролись 6 проектов: Elden Ring, God of War Ragnarok, Immortality, Mario+Rabbids: Sparks of Hope, Marvel Snap, Tunic и Vampire Survivors. Игры Immortality, Tunic и Vampire Survivors доступны в Game Pass.

В 2021 году «Игрой года» от IGN была признана Forza Horizon 5.