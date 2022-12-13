. IGN назвали лучшие игры 2022 года, звание «Игра года» ушло игре Elden Ring
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IGN назвали лучшие игры 2022 года, звание «Игра года» ушло игре Elden Ring

IGN назвали лучшие игры 2022 года, звание «Игра года» ушло игре Elden Ring


Один из самых известных игровых порталов в мире, IGN, сегодня опубликовал свой ТОП лучших игр 2022 года. Журналисты выбрали лучшие проекты в различных номинациях, и вот результаты:



Лучшая игра года: Elden Ring



Шутер года: Call of Duty: Modern Warfare 2



RPG года: Xenoblade Chronicles 3



Приключенческий экшен года: God of War Ragnarok



Лучшая гонка года: Gran Turismo 7



Доступность для игроков: God of War Ragnarok



Стратегия года: Marvel Snap



Лучшая история в играх: God of War Ragnarok



Головоломка года: Return to Monkey Island



Лучший исполнитель роли в игре: Кристофер Джадж в God of War Ragnarok



Игра-сервис: Final Fantasy XIV



Консольный экслюзив года: God of War Ragnarok



Лучший арт в играх: Elden Ring



Лучшая музыка в играх: God of War Ragnarok



Главный игровой гаджет: Steam Deck

Журналисты отмечают, что в этом году за звание «Игра года» от IGN боролись 6 проектов: Elden Ring, God of War Ragnarok, Immortality, Mario+Rabbids: Sparks of Hope, Marvel Snap, Tunic и Vampire Survivors. Игры Immortality, Tunic и Vampire Survivors доступны в Game Pass.

В 2021 году «Игрой года» от IGN была признана Forza Horizon 5.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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