IGN назвали лучшие игры 2022 года, звание «Игра года» ушло игре Elden Ring
Сегодня, 16:40
Один из самых известных игровых порталов в мире, IGN, сегодня опубликовал свой ТОП лучших игр 2022 года. Журналисты выбрали лучшие проекты в различных номинациях, и вот результаты:
Лучшая игра года: Elden Ring
Шутер года: Call of Duty: Modern Warfare 2
RPG года: Xenoblade Chronicles 3
Приключенческий экшен года: God of War Ragnarok
Лучшая гонка года: Gran Turismo 7
Доступность для игроков: God of War Ragnarok
Стратегия года: Marvel Snap
Лучшая история в играх: God of War Ragnarok
Головоломка года: Return to Monkey Island
Лучший исполнитель роли в игре: Кристофер Джадж в God of War Ragnarok
Игра-сервис: Final Fantasy XIV
Консольный экслюзив года: God of War Ragnarok
Лучший арт в играх: Elden Ring
Лучшая музыка в играх: God of War Ragnarok
Главный игровой гаджет: Steam Deck
Журналисты отмечают, что в этом году за звание «Игра года» от IGN боролись 6 проектов: Elden Ring, God of War Ragnarok, Immortality, Mario+Rabbids: Sparks of Hope, Marvel Snap, Tunic и Vampire Survivors. Игры Immortality, Tunic и Vampire Survivors доступны в Game Pass.
В 2021 году «Игрой года» от IGN была признана Forza Horizon 5.
По материалам: newxboxone