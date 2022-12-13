. Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного праздника, о чем можно просить и какую молитву читать в этот день

Ежегодно в 15-й день зимы православные проводят празднования в честь иконы Божией Матери «Геронтисса». Это святой лик с давних пор помогает верянам в сложных ситуациях.

Даты празднования и где хранится самая старая икона Божией Матери «Геронтисса»





Из­вест­на ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри Ге­рон­тис­сы в ал­та­ре со­бор­но­го хра­ма Успен­ской По­ча­ев­ской Лав­ры. По бла­го­сло­ве­нию ар­хи­епи­ско­па Во­лын­ско­го и Жи­то­мир­ско­го Мо­де­ста свя­щен­но­слу­жи­те­ли пе­ред на­ча­лом бо­го­слу­же­ния ис­пра­ши­ва­ли пе­ред ико­ною Ма­те­ри Бо­жи­ей бла­го­сло­ве­ние на на­ча­ло служ­бы.

Дру­гой спи­сок с чу­до­твор­ной ико­ны на­хо­дит­ся в Но­во-Тих­вин­ском жен­ском мо­на­сты­ре в Ека­те­рин­бур­ге. На­пи­сан он на Афоне, в са­мом мо­на­сты­ре Пан­то­кра­тор, а ри­зой укра­шен в Гре­ции.

Даты празднования:

17 апреля

15 декабря

Краткая история появления и какие чудеса о ней известны

На се­ве­ро-во­сточ­ном склоне Свя­той Афон­ской Го­ры, на от­вес­ной ска­ле у са­мо­го мо­ря на­хо­дит­ся мо­на­стырь Пан­то­кра­тор, ос­но­ван­ный в 1361 го­ду гре­че­ским им­пе­ра­то­ром Алек­се­ем Стра­то­пе­дар­хом и бра­том его Иоан­ном При­ми­ки­ри­ем. В этом мо­на­сты­ре хра­нит­ся чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ге­рон­тис­са», что зна­чит «Ста­ри­ца» или «На­сто­я­тель­ни­ца».

Оригинал иконы обрамлён ризой из серебра. Существует предание, что Геронтиссу украсили по указанию самой Богоматери, а чтобы сделать это мастера воспользовались пожертвованиями одной богатой и знатной женщины из Константинополя. На изображении Богородица стоит в полный рост, и младенца Иисуса с ней нет. Её ладони протянуты в молитвенном жесте. Весь облик Благодатной излучает спокойную радость, утешая молящихся и даря им надежду. Рядом со стопами Геронтиссы стоит переполненный елеем кувшин, и это не случайно. Появление сосуда объясняет одна из связанных с иконой историй.

Со­глас­но древ­не­му пре­да­нию, пер­вое чу­до от этой ико­ны про­изо­шло во вре­мя стро­и­тель­ства бу­ду­ще­го мо­на­сты­ря, ко­то­рое про­во­ди­лось при­мер­но в пя­ти­стах мет­рах от совре­мен­ных по­стро­ек. Од­на­жды но­чью и ико­на, и все ин­стру­мен­ты стро­и­те­лей про­па­ли, а утром бы­ли най­де­ны на ме­сте совре­мен­но­го рас­по­ло­же­ния оби­те­ли. Так по­вто­ря­лось несколь­ко раз, по­ка на­ко­нец не ста­ло яс­но, что Са­ма Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца из­би­ра­ет имен­но то ме­сто для устрой­ства Сво­ей оби­те­ли.

В дру­гое вре­мя в мо­на­сты­ре был бли­зок к кон­чине ее ста­рец-игу­мен. По­лу­чив от­кро­ве­ние о сво­ем ско­ром от­ше­ствии, он же­лал пе­ред смер­тью при­ча­стить­ся Свя­тых Хри­сто­вых Тайн и сми­рен­но про­сил слу­жа­ще­го свя­щен­ни­ка по­спе­шить с со­вер­ше­ни­ем Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии. Од­на­ко тот не внял прось­бе стар­ца. То­гда от на­хо­див­шей­ся в ал­та­ре чу­до­твор­ной ико­ны по­слы­шал­ся гроз­ный глас, по­велев­ший свя­щен­ни­ку немед­лен­но ис­пол­нить же­ла­ние игу­ме­на. Он при­ча­стил уми­рав­ше­го и тот сра­зу же мир­но ото­шел ко Гос­по­ду. Имен­но по­сле это­го чу­да ико­на, как по­кро­ви­тель­ству­ю­щая стар­че­ству, и по­лу­чи­ла на­зва­ние «Ге­рон­тис­са».

Еще од­но по­ра­зи­тель­ное чу­до про­изо­шло в XVII ве­ке. В мо­на­сты­ре слу­чил­ся то­гда столь силь­ный го­лод, что бра­тия на­ча­ла по­сте­пен­но рас­хо­дить­ся. Игу­мен убеж­дал всех про­сить о по­мо­щи Бо­жию Ма­терь и сам усерд­но мо­лил­ся. И Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца не по­сра­ми­ла его упо­ва­ния! Од­на­жды утром бра­тья за­ме­ти­ли, что из кла­до­вой, где на­хо­ди­лись в то вре­мя лишь пу­стые со­су­ды, льет­ся елей. Вой­дя внутрь, они бы­ли по­ра­же­ны: из од­но­го кув­ши­на, со­хра­ня­ю­ще­го­ся, как го­во­рят, до сих пор, мас­ло непре­рыв­но ли­лось через край. Ино­ки воз­бла­го­да­ри­ли Пре­свя­тую За­ступ­ни­цу за ско­рую по­мощь, а в па­мять это­го со­бы­тия на иконе был изо­бра­жен кув­шин с пе­ре­ли­ва­ю­щим­ся через край еле­ем.

Позд­нее, во вре­мя на­па­де­ния са­ра­цин, слу­чи­лось сле­ду­ю­щее: один из них хо­тел бы­ло рас­ко­лоть ико­ну на ча­сти, чтобы ко­щун­ствен­но рас­ку­рить свою труб­ку, но в то же мгно­ве­ние ли­шил­ся зре­ния. То­гда вар­ва­ры бро­си­ли об­раз в ко­ло­дец, где он пре­бы­вал бо­лее 80 лет. Пе­ред смер­тью ослеп­ший за дер­зость са­ра­цин рас­ка­ял­ся и за­по­ве­дал сво­им до­мо­чад­цам вновь по­се­тить Свя­той Афон и ука­зать ино­кам ме­сто, где на­хо­дит­ся ико­на. Свя­ты­ня бы­ла об­ре­те­на и с че­стью по­став­ле­на в со­бор­ном хра­ме оби­те­ли.

Со­вер­ша­лось от об­ра­за и мно­го дру­гих чу­дес. Так, по мо­лит­вам пе­ред этой ико­ной Бо­го­ма­терь мно­го­крат­но яв­ля­ла Свое осо­бое по­пе­че­ние об уми­ра­ю­щих стар­цах, из­ле­чи­ва­ла от раз­лич­ных бо­лез­ней, в том чис­ле и от ра­ка. Ее спис­ки ста­ли по­яв­лять­ся во мно­гих хра­мах Гре­ции, и бы­ло за­ме­че­но, что она ис­це­ля­ет от бес­пло­дия, по­мо­га­ет при ро­дах, ока­зы­ва­ет яв­ную по­мощь в ра­бо­те и уче­бе. От это­го и по­чи­та­ние ико­ны в Гре­ции сей­час ши­ро­ко рас­про­стра­не­но.

О чем просят и в чем помогает икона Божией Матери «Геронтисса», какие молитвы читают у святого лика

Пречистая Дева на иконе изображена в полный рост, что подчеркивает Ее величие, строгость, решительность, могущество. В молитве Она испрошает сына своего о помощи человечеству. У Ее ног стоит сосуд, полный елея. Масло вытекает через край, что символизирует полноту Божией милости.

Матушку Геронтиссу можно просить о помощи:

о заступничестве для старых людей;

о помощи ученикам и студентам во время обучения и сдачи экзаменов;

о помощи в выборе правильного пути в жизни;

о избавлении от нищеты;

о даровании долгожданного зачатия;

о помощи в трудных родах;

о разрешении тяжких душевных и духовных проблем;

об исцелении от недугов, даже самых тяжелых (в том числе онкологических).





«О Пресвятая Госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Царице! Спаси и помилуй мя, грешного раба Твоего, от напрасныя клеветы, от всякия беды и напасти и внезапный смерти. Помилуй мя в дневных часех и утренних и вечерних, и во всякое время сохрани мя: стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в ночных часех спяща снабди, покрый и заступй. Защити мя, Владычице Богородице, от всех враг моих видимых и невидимых и от всякого злаго обстояния. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая, стена необоримая и заступление крепкое. О Пресвятая Госпоже, Владычице Дево Богородице! Приимй недостойную молитву мою, и сохрани мя от внезапныя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние. Пресвятая Богородице, спаси нас! Ты мне Хранительница жизни всея явися, Пречистая: Ты мене избави от бесов в час смерти: Ты и по смерти мене упокой. Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево: молений наших не презри в скорбех, но и от бед избави нас, едина Чистая и Благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Аминь».

Молитва иконе Божией Матери «Геронтисса»