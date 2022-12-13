Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного праздника, о чем можно просить и какую молитву читать в этот день
Ежегодно в 15-й день зимы православные проводят празднования в честь иконы Божией Матери «Геронтисса». Это святой лик с давних пор помогает верянам в сложных ситуациях.
Даты празднования и где хранится самая старая икона Божией Матери «Геронтисса»
Известна икона Божией Матери Геронтиссы в алтаре соборного храма Успенской Почаевской Лавры. По благословению архиепископа Волынского и Житомирского Модеста священнослужители перед началом богослужения испрашивали перед иконою Матери Божией благословение на начало службы.
Другой список с чудотворной иконы находится в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге. Написан он на Афоне, в самом монастыре Пантократор, а ризой украшен в Греции.
Даты празднования:
- 17 апреля
- 15 декабря
Краткая история появления и какие чудеса о ней известны
На северо-восточном склоне Святой Афонской Горы, на отвесной скале у самого моря находится монастырь Пантократор, основанный в 1361 году греческим императором Алексеем Стратопедархом и братом его Иоанном Примикирием. В этом монастыре хранится чудотворная икона Божией Матери «Геронтисса», что значит «Старица» или «Настоятельница».
Оригинал иконы обрамлён ризой из серебра. Существует предание, что Геронтиссу украсили по указанию самой Богоматери, а чтобы сделать это мастера воспользовались пожертвованиями одной богатой и знатной женщины из Константинополя. На изображении Богородица стоит в полный рост, и младенца Иисуса с ней нет. Её ладони протянуты в молитвенном жесте. Весь облик Благодатной излучает спокойную радость, утешая молящихся и даря им надежду. Рядом со стопами Геронтиссы стоит переполненный елеем кувшин, и это не случайно. Появление сосуда объясняет одна из связанных с иконой историй.
Согласно древнему преданию, первое чудо от этой иконы произошло во время строительства будущего монастыря, которое проводилось примерно в пятистах метрах от современных построек. Однажды ночью и икона, и все инструменты строителей пропали, а утром были найдены на месте современного расположения обители. Так повторялось несколько раз, пока наконец не стало ясно, что Сама Пресвятая Владычица избирает именно то место для устройства Своей обители.
В другое время в монастыре был близок к кончине ее старец-игумен. Получив откровение о своем скором отшествии, он желал перед смертью причаститься Святых Христовых Тайн и смиренно просил служащего священника поспешить с совершением Божественной литургии. Однако тот не внял просьбе старца. Тогда от находившейся в алтаре чудотворной иконы послышался грозный глас, повелевший священнику немедленно исполнить желание игумена. Он причастил умиравшего и тот сразу же мирно отошел ко Господу. Именно после этого чуда икона, как покровительствующая старчеству, и получила название «Геронтисса».
Еще одно поразительное чудо произошло в XVII веке. В монастыре случился тогда столь сильный голод, что братия начала постепенно расходиться. Игумен убеждал всех просить о помощи Божию Матерь и сам усердно молился. И Пресвятая Владычица не посрамила его упования! Однажды утром братья заметили, что из кладовой, где находились в то время лишь пустые сосуды, льется елей. Войдя внутрь, они были поражены: из одного кувшина, сохраняющегося, как говорят, до сих пор, масло непрерывно лилось через край. Иноки возблагодарили Пресвятую Заступницу за скорую помощь, а в память этого события на иконе был изображен кувшин с переливающимся через край елеем.
Позднее, во время нападения сарацин, случилось следующее: один из них хотел было расколоть икону на части, чтобы кощунственно раскурить свою трубку, но в то же мгновение лишился зрения. Тогда варвары бросили образ в колодец, где он пребывал более 80 лет. Перед смертью ослепший за дерзость сарацин раскаялся и заповедал своим домочадцам вновь посетить Святой Афон и указать инокам место, где находится икона. Святыня была обретена и с честью поставлена в соборном храме обители.
Совершалось от образа и много других чудес. Так, по молитвам перед этой иконой Богоматерь многократно являла Свое особое попечение об умирающих старцах, излечивала от различных болезней, в том числе и от рака. Ее списки стали появляться во многих храмах Греции, и было замечено, что она исцеляет от бесплодия, помогает при родах, оказывает явную помощь в работе и учебе. От этого и почитание иконы в Греции сейчас широко распространено.
О чем просят и в чем помогает икона Божией Матери «Геронтисса», какие молитвы читают у святого лика
Пречистая Дева на иконе изображена в полный рост, что подчеркивает Ее величие, строгость, решительность, могущество. В молитве Она испрошает сына своего о помощи человечеству. У Ее ног стоит сосуд, полный елея. Масло вытекает через край, что символизирует полноту Божией милости.
Матушку Геронтиссу можно просить о помощи:
- о заступничестве для старых людей;
- о помощи ученикам и студентам во время обучения и сдачи экзаменов;
- о помощи в выборе правильного пути в жизни;
- о избавлении от нищеты;
- о даровании долгожданного зачатия;
- о помощи в трудных родах;
- о разрешении тяжких душевных и духовных проблем;
- об исцелении от недугов, даже самых тяжелых (в том числе онкологических).
Молитва иконе Божией Матери «Геронтисса»
«О Пресвятая Госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Царице! Спаси и помилуй мя, грешного раба Твоего, от напрасныя клеветы, от всякия беды и напасти и внезапный смерти. Помилуй мя в дневных часех и утренних и вечерних, и во всякое время сохрани мя: стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в ночных часех спяща снабди, покрый и заступй. Защити мя, Владычице Богородице, от всех враг моих видимых и невидимых и от всякого злаго обстояния. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая, стена необоримая и заступление крепкое.
О Пресвятая Госпоже, Владычице Дево Богородице! Приимй недостойную молитву мою, и сохрани мя от внезапныя смерти, и даруй ми прежде конца покаяние.
Пресвятая Богородице, спаси нас! Ты мне Хранительница жизни всея явися, Пречистая: Ты мене избави от бесов в час смерти: Ты и по смерти мене упокой. Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево: молений наших не презри в скорбех, но и от бед избави нас, едина Чистая и Благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Аминь».