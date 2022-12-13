. Эти 2 игры сегодня выходят в подписке Game Pass сразу после релиза





Подписка Game Pass сегодня, 14 декабря, пополняется 2 играми, которые в нее добавят сразу после релиза на Xbox — это High On Life и Potion Craft.

Отметим, что игра Potion Craft в течение нескольких месяцев была доступна на PC в раннем доступе, а сегодня она выходит в релиз, в том числе сразу на Xbox. Что касается High On Life — игра выходит в Game Pass на Xbox и PC сразу после релиза, ее уже успели оценить критики.

High On Life (Xbox, PC)

High On Life

Обе игры станут доступны в Microsoft Store в течение дня.Watch this video on YouTube

В новой комедийной приключенческой игре от Джастина Ройланда тебя ждут различные миры и локации на просторах космоса, сражения с мерзким Гармантюозом и его бандой отморозков, трофеи, встречи с уникальными персонажами и многое другое!

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Potion Craft (Xbox, PC)

Potion Craft

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Вы — начинающий алхимик, которому пришлось оставить родной город. В поисках нового жилья вы наталкиваетесь на заброшенный дом. Судя по всему, раньше в нем жил волшебник.

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