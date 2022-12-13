. Как выглядели бы знаменитые супергерои, окажись они бесстрашными рыцарями и воинами из Средневековья

Пользователи сети продолжают активно изучать возможности нейросетей. Стоит отдать должное — некоторые их эксперименты поражают своими результатами. «Нейрохудожники» стараются изучить все тонкости и нюансы работы программы, благодаря чему у них получается нарисовать яркие и уникальные иллюстрации, опираясь на которые можно легко создать какой-либо киношный или художественный продукт.

В этот раз пользователь Reddit под никнеймом Snoopissed решил с помощью нейросети Midjourney перенести популярных супергероев вселенной Marvel и DC в мир Средневековья. Такими этих крутых парней вы ещё точно не видели. Наверняка, вы бы не отказались увидеть их в таком облике в какой-нибудь экранизации.

Дэдпул

Халк

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Вид Халка теперь ещё более суров. Злодеям с таким лучше не связываться, если не хотят обзавестись дополнительными проблемами.

Призрачный гонщик

Капитан Америка

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Эта серия иллюстраций получилась на удивление качественной. Программа не пыталась по старому обычаю искажать глаза героев и приделывать им лишние руки.

Железный человек

Человек-паук

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Человек-паук в обновлённом прикиде теперь выглядит, как герой популярной игры «Assassin’s Creed».

Бэтмен

Джокер

Супермен

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Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы «Звёздные войны», если бы все герои фильма оказались детьми.