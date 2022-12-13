Как выглядели бы знаменитые супергерои, окажись они бесстрашными рыцарями и воинами из Средневековья
Пользователи сети продолжают активно изучать возможности нейросетей. Стоит отдать должное — некоторые их эксперименты поражают своими результатами. «Нейрохудожники» стараются изучить все тонкости и нюансы работы программы, благодаря чему у них получается нарисовать яркие и уникальные иллюстрации, опираясь на которые можно легко создать какой-либо киношный или художественный продукт.
В этот раз пользователь Reddit под никнеймом Snoopissed решил с помощью нейросети Midjourney перенести популярных супергероев вселенной Marvel и DC в мир Средневековья. Такими этих крутых парней вы ещё точно не видели. Наверняка, вы бы не отказались увидеть их в таком облике в какой-нибудь экранизации.
Дэдпул
Халк
Вид Халка теперь ещё более суров. Злодеям с таким лучше не связываться, если не хотят обзавестись дополнительными проблемами.
Призрачный гонщик
Капитан Америка
Эта серия иллюстраций получилась на удивление качественной. Программа не пыталась по старому обычаю искажать глаза героев и приделывать им лишние руки.
Железный человек
Человек-паук
Человек-паук в обновлённом прикиде теперь выглядит, как герой популярной игры «Assassin’s Creed».
Бэтмен
Джокер
Супермен
Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы «Звёздные войны», если бы все герои фильма оказались детьми.