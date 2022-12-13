. Как выглядели бы знаменитые супергерои, окажись они бесстрашными рыцарями и воинами из Средневековья
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Как выглядели бы знаменитые супергерои, окажись они бесстрашными рыцарями и воинами из Средневековья

Как выглядели бы знаменитые супергерои, окажись они бесстрашными рыцарями и воинами из Средневековья

Как выглядели бы знаменитые супергерои, окажись они бесстрашными рыцарями и воинами из Средневековья

Пользователи сети продолжают активно изучать возможности нейросетей. Стоит отдать должное — некоторые их эксперименты поражают своими результатами. «Нейрохудожники» стараются изучить все тонкости и нюансы работы программы, благодаря чему у них получается нарисовать яркие и уникальные иллюстрации, опираясь на которые можно легко создать какой-либо киношный или художественный продукт.

В этот раз пользователь Reddit под никнеймом Snoopissed решил с помощью нейросети Midjourney перенести популярных супергероев вселенной Marvel и DC в мир Средневековья. Такими этих крутых парней вы ещё точно не видели. Наверняка, вы бы не отказались увидеть их в таком облике в какой-нибудь экранизации.

Дэдпул

snoopissed

Халк

snoopissed

Вид Халка теперь ещё более суров. Злодеям с таким лучше не связываться, если не хотят обзавестись дополнительными проблемами.

Призрачный гонщик

snoopissed

Капитан Америка

snoopissed

Эта серия иллюстраций получилась на удивление качественной. Программа не пыталась по старому обычаю искажать глаза героев и приделывать им лишние руки.

Железный человек

snoopissed

Человек-паук

snoopissed

Человек-паук в обновлённом прикиде теперь выглядит, как герой популярной игры «Assassin’s Creed».

Бэтмен

snoopissed

Джокер

snoopissed

Супермен

snoopissed

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели бы «Звёздные войны», если бы все герои фильма оказались детьми.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Обзор сервиса Mailo Post
Обзор сервиса Mailo Post
Персональные прокси: особенности и преимущества
Персональные прокси: особенности и преимущества
Аренда сцены от RL-TECH
Аренда сцены от RL-TECH
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
Кремль отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года
Кремль отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца
IGN назвали лучшие игры 2022 года, звание «Игра года» ушло игре Elden Ring
IGN назвали лучшие игры 2022 года, звание «Игра года» ушло игре Elden
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической
Рождественские ритуалы: как привлечь деньги в 2023 году
Рождественские ритуалы: как привлечь деньги в 2023 году
В НАК назвали количество заблокированных сайтов с фейками о спецоперации
В НАК назвали количество заблокированных сайтов с фейками о
Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного праздника, о чем можно просить и какую молитву читать в этот день
Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного
Суд отклонил иск к Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских прав
Суд отклонил иск к Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских прав
Волочкова выложило фото с новым возлюбленным в образе Деда Мороза
Волочкова выложило фото с новым возлюбленным в образе Деда Мороза

Топ на сегодня

Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы
В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы
Кристина Орбакайте с Игорем Николаев разозлили публику, появившись на сцене в сине-желтых одеждах
Кристина Орбакайте с Игорем Николаев разозлили публику, появившись на
Лера Кудрявцева публично посмеялась над безработным мужем
Лера Кудрявцева публично посмеялась над безработным мужем
Гадания в ночь на Андрея, 13 декабря 2022 года, помогут узнать, кто будет мужем
Гадания в ночь на Андрея, 13 декабря 2022 года, помогут узнать, кто

Еще по теме

Нейросеть показала, как бы выглядели герои «Игры престолов», окажись они в реалиях зомби-апокалипсиса
Нейросеть представила, как могли бы выглядеть супергерои, занимаясь обычными скучными вещами
Чрезвычайное происшествие - Призрачный гонщик (07.03.2018)
Новосибирские археологи нашли уникальные артефакты средневековой эпохи