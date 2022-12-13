. Конфликт с Россией истощил запасы вооружения Украины

Financial Times: у Украины истощаются запчасти и боекомплекты для ЗРК С-300 и «Бук»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с истощением запасов вооружений на фоне конфликта с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценку представителей украинской армии.

По информации издания, в частности, речь идет о боекомплектах и запчастях для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук», которые составляют основу противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

При этом Россия, как отмечают журналисты, обладает большим арсеналом крылатых ракет. Они также сослались на заявление Алексея Мельника из аналитического центра Разумкова в Киеве, который подчеркнул, что делать предположения об истощении запасов ракет у России — не лучшая стратегия.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) решил увеличить бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине, на два миллиарда евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что это решение обеспечит ЕС финансирование для продолжения оказания военной поддержки вооруженным силам партнеров сообщества.