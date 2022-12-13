. Конфликт с Россией истощил запасы вооружения Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Конфликт с Россией истощил запасы вооружения Украины

Конфликт с Россией истощил запасы вооружения Украины

Конфликт с Россией истощил запасы вооружения УкраиныFinancial Times: у Украины истощаются запчасти и боекомплекты для ЗРК С-300 и «Бук»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с истощением запасов вооружений на фоне конфликта с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценку представителей украинской армии.

По информации издания, в частности, речь идет о боекомплектах и запчастях для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук», которые составляют основу противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

При этом Россия, как отмечают журналисты, обладает большим арсеналом крылатых ракет. Они также сослались на заявление Алексея Мельника из аналитического центра Разумкова в Киеве, который подчеркнул, что делать предположения об истощении запасов ракет у России — не лучшая стратегия.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) решил увеличить бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине, на два миллиарда евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что это решение обеспечит ЕС финансирование для продолжения оказания военной поддержки вооруженным силам партнеров сообщества.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Forspoken получит поддержку достижений Xbox и других функций Xbox Live в день релиза
Forspoken получит поддержку достижений Xbox и других функций Xbox
Горина смогла разоблачить очередную игру Кирилла Архипова
Горина смогла разоблачить очередную игру Кирилла Архипова
Конфликт с Россией истощил запасы вооружения Украины
Конфликт с Россией истощил запасы вооружения Украины
Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Отец Филиппа Киркорова рассказал о своем самочувствии
Отец Филиппа Киркорова рассказал о своем самочувствии
Шаман сделал из гимна России хит
Шаман сделал из гимна России хит
Эти 2 игры сегодня выходят в подписке Game Pass сразу после релиза
Эти 2 игры сегодня выходят в подписке Game Pass сразу после релиза
Новое заявление Зеленского возмутило пользователей Twitter
Новое заявление Зеленского возмутило пользователей Twitter
Дорожные заговоры: как привлечь удачу в путешествии, ничего не забыть и избежать проблем
Дорожные заговоры: как привлечь удачу в путешествии, ничего не забыть
Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Памятник Ярославу Мудрому открыли в Великом Новгороде
Памятник Ярославу Мудрому открыли в Великом Новгороде
Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро
Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро

Топ на сегодня

Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
Алена Шишкова показала свои зубы
Алена Шишкова показала свои зубы
Как приходится передвигаться москвичам из-за проливного дождя
Как приходится передвигаться москвичам из-за проливного дождя
В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы
В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы

Еще по теме

США подтвердили поставку Украине ракетных комплексов Javelin
Financial Times: пора рассказать правду о войне в Украине
Украина проведет ракетные учения у Крыма, «несмотря на угрозы России»
МВФ может отказать Украине в предоставлении следующего транша