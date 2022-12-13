. Лидер Little Big заявил, что сосет лапу в США, но скрыл многомиллионное имущество

Илья Прусикин оставил в России недвижимости на десятки миллионов. А недавно музыкант заявлял, что у него совсем нет денег. Солист группы Little Big Илья Прусикин, похоже, заврался окончательно. Недавно музыкант говорил в интервью, что он находится в США на грани выживания. Мол, концертов стало мало, и зарабатывают они с Софьей Таюрской исключительно на еду. Однако Mash сообщает, что у Прусикина по-прежнему во владении находится дом на Рублевке стоимостью 80 миллионов рублей. Также музыкант ездит на элитной машине Porsche Cayenne, которая стоит от 15 миллионов. Все это Прусикин, например, может продать и заплатить бывшей жене алименты. Но пока он продолжает врать о бедности.