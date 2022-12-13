. Новое заявление Зеленского возмутило пользователей Twitter

Пользователей Twitter возмутило заявление Зеленского о новом пакете помощи США для Украины

Пользователи социальной сети Twitter возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете помощи от США.

В своем аккаунте Зеленский сообщил о «плодотворном» разговоре с президентом США Джо Байденом, в ходе которого выразил ему благодарность за еще один пакет безопасности. Также политики обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, защиту и поддержание украинского энергетического сектора.

Однако некоторые пользователи негативно отреагировали на заявление Зеленского. «Где вы строите свой следующий особняк?», — поинтересовался пользователь с ником I am That. «Плодотворный. Он над нами издевается в этот момент», — написал Dustin. «Ты гангстер по отмыванию денег, не более того», — обратился к украинскому лидеру Smitty1988.

«Что насчет нашего энергетического сектора? Американцы мерзнут и голодают. Но ты каждый день протягиваешь руку», — высказался M O'Connor. «Наши налоговые доллары больше не должны доставаться вам», — написал Louie Castellucci.

«Когда вы поговорите с ним (с Байденом. — Прим. «Ленты.ру») в следующий раз, не могли бы вы попросить его уделить немного внимания энергетическому сектору Америки?», — попросил NewtonLeroy.

Ранее США отправили Украине первую партию оборудования для восстановления энергосистемы, в нее вошло энергооборудование общей стоимостью около 13 миллионов долларов.