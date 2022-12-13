. Обзор сервиса Mailo Post

Сервис Mailo Post – виртуальный "почтальон", который облегчает и оптимизирует процесс отправки email-рассылок по клиентской базе.

Что включает в себя функционал сервиса

https://mailopost.ru/ выполняет следующие функции:

создает шаблоны с помощью встроенного онлайн-редактора;

оформляет письма, в том числе персонализированные;

осуществляет отправку почты;

ведет учет статистики доставки;

проводит подробную аналитическую работу по каждому письму: исследует количество переходов по ссылкам, число продаж, полученных в результате рассылки.

Преимущества Mailo Post

Платформа имеет целый ряд преимуществ и полезных "фишек":

продвинутый и широко функциональный онлайн-редактор, позволяющий создавать современный, индивидуальный, креативный и эстетичный дизайн писем, привлекающий внимание пользователей;

высокая скорость формирования и отправки рассылок благодаря трем мощным серверам, способным обрабатывать 25 тысяч писем в минуту;

большое количество актуальных настроек, в том числе возможность создания автоматической серии писем, разнообразные продающие триггеры, опция удобной и эффективной формы подписки;

высокий уровень адаптивности (макеты, выполненные в редакторе сервиса, корректно отображаются на всех технических устройствах – стационарных компьютерах, ноутбуках, нетбуках, десктопах, планшетах, смартфонах, способны подстраиваться под любые размеры экрана);

отличные интеграционные возможности (сервис легко объединяется с разнообразными сайтами, интернет-магазинами, программами, CRM и позволяет отправлять письма через SMTP и API);

надежная техническая поддержка в режиме реального времени (помощь в работе с рассылками осуществляется на всех этапах через удобную тикет-систему и онлайн-чат).

Тарифы

Сервис предоставляет три тарифа:

бесплатный (подходит для баз данных небольшого масштаба – до 200 подписчиков);

пакет, ориентированный на количество подписчиков (рассчитан на месяц использования, стоимость зависит от числа пользователей, которым будут отправляться письма);

бессрочный (подходит для регулярных рассылок, стоимость определяется количеством отправляемых писем).

Подробно ознакомьтесь со всеми расценками на сайте Mailo Post, куда можно перейти по ссылке. Администраторы предлагают для начала протестировать бесплатную версию платформы, чтобы оценить функционал и эффективность ее работы.