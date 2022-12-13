. Отец Филиппа Киркорова рассказал о своем самочувствии
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Отец Филиппа Киркорова рассказал о своем самочувствии

Отец Филиппа Киркорова рассказал о своем самочувствии
Недавно стало известно, что отец певца Филиппа Киркорова, Бедрос попал в больницу.   Артисту пришлось провести несколько дней в больнице. Состояние 90-летнего Бедроса Киркорова в последние дни обсуждалось в СМИ, причем информация публиковалась противоречивая. Сейчас артист уже вышел из больницы и сам рассказал, что с ним было: «Я находился в больнице два дня. Дело в том, что мне делали блокаду на ноге, и получилось не очень удачно, появилась очень сильная боль, поэтому поехал в больницу. Но сейчас я уже дома».
Слухи о том, что у Киркорова-старшего обнаружили пневмонию, не соответствуют истине: на самом деле, врачей ввели в заблуждение отложения кальция, выявленные на снимках. Артист добавил, что, поскольку он сейчас живет в доме сына, у них часто бывают гости: «У Филиппа всегда гостей полно. Так что они — не мои гости, но становятся и моими гостями тоже». Рассказал Бедрос Киркоров и о своих новогодних планах. «Хочу сделать несколько концертов — посмотрим. Я буду делать выступления с молодыми певцами. Они неизвестные, но будут известными», — цитирует певца издание МК.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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