. Памятник Ярославу Мудрому открыли в Великом Новгороде

Памятник Ярославу Мудрому открыли перед Новгородским государственным университетом, который носит имя древнерусского князя.

Памятник представляет собой бронзовую фигуру Ярослава Мудрого на гранитном постаменте. Его высота около 3,7 метров. Автор монумента - новгородский скульптор Сергей Гаев. Монумент украшен чеканкой и гравировкой, а также изображением совы, которая считается символом мудрости. Рядом с памятником установлены пять бронзовых барельефов с информацией о жизни князя.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул, что Ярослав Мудрый – знаковая фигура для Новгорода и всей России. Он был одним из самых образованных людей своего времени, великим просветителем и государственным деятелем. Большую часть жизни он правил именно из Новгорода. Именно во времена его правления в городе начали появляться библиотеки, развиваться грамотность, культура и искусство.