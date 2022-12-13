. По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2

Все поклонники Дом-2 знают историю о том, как Надежда Ермакова встретила на телешоу своего будущего супруга. И вот, в её жизни произошли очередные перемены, о которых она планирует рассказать уже очень скоро. Однако она уверена, что эти на изменения не всё отреагируют положительно. Велика вероятность, что она говорит о месте ведущей на телешоу, которого, по мнению некоторых участников, Ермакова не заслуживает.Когда Надежда начала вести Лобное место, Кристина Бухынбалтэ начала высказывать своё недовольство. По мнению девушки, Ермакова лишила её законного места. Девушка уверена, что должность отдали несправедливо, однако Надя сделала вид, что Колкости Крис её совершенно не волнуют и никак не задевают.Бухынбалтэ много раз прямо сообщала Андрею Черкасову и Владу Кадони, что планирует подвинуть их с постов ведущих. Однако Андрей настоятельно порекомендовал девушке для этого пройти соответствующие курсы и сделать упор на саморазвитие.