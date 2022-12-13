. По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2

По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2

По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2
Кажется, одной из новых ведущих Дом-2 должна будет стать одна из бывших участниц — Надежда Ермакова. Однако есть те, кто считают, что женщина не заслуживает этой должности. Все поклонники Дом-2 знают историю о том, как Надежда Ермакова встретила на телешоу своего будущего супруга. И вот, в её жизни произошли очередные перемены, о которых она планирует рассказать уже очень скоро. Однако она уверена, что эти на изменения не всё отреагируют положительно. Велика вероятность, что она говорит о месте ведущей на телешоу, которого, по мнению некоторых участников, Ермакова не заслуживает.

Когда Надежда начала вести Лобное место, Кристина Бухынбалтэ начала высказывать своё недовольство. По мнению девушки, Ермакова лишила её законного места. Девушка уверена, что должность отдали несправедливо, однако Надя сделала вид, что Колкости Крис её совершенно не волнуют и никак не задевают.
Бухынбалтэ много раз прямо сообщала Андрею Черкасову и Владу Кадони, что планирует подвинуть их с постов ведущих. Однако Андрей настоятельно порекомендовал девушке для этого пройти соответствующие курсы и сделать упор на саморазвитие.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
Ольга Бузова показала, как выглядела в детстве
Ольга Бузова показала, как выглядела в детстве
Лариса Андерсен рассказала, что ждет на 22-ой лунный день
Лариса Андерсен рассказала, что ждет на 22-ой лунный день
По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2
По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность
Тибетский врач Пунцог Вангмо рассказал, откуда черпать энергию зимой
Тибетский врач Пунцог Вангмо рассказал, откуда черпать энергию зимой
82-летний дедушка Тацуо Хориучи создает картины с помощью Exel (6 фото)
82-летний дедушка Тацуо Хориучи создает картины с помощью Exel (6
Власти США подали иск к обвалившему крипторынок миллиардеру
Власти США подали иск к обвалившему крипторынок миллиардеру
Алла Михеева померкла на фоне сексуальной стюардессы
Алла Михеева померкла на фоне сексуальной стюардессы
Обзор сервиса Mailo Post
Обзор сервиса Mailo Post
Персональные прокси: особенности и преимущества
Персональные прокси: особенности и преимущества
Аренда сцены от RL-TECH
Аренда сцены от RL-TECH
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»

Топ на сегодня

Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс»
Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс»
Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного праздника, о чем можно просить и какую молитву читать в этот день
Икона Божией Матери «Геронтисса», 15 декабря: история православного
Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро
Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро
Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым

Еще по теме

Зрители Дома 2 больше не увидят силиконовых губ и сисек
Какие женщины нравятся мужчинам, рассказала Ермакова
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова проспорила Чистову дорогие часы