. Путин примет участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин 13 декабря в формате видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что будут открыты объекты автомобильной сети и участки трасс, на которых завершили капитальный ремонт, во Владимирской, Свердловской, Московской и Воронежской областях, а также в Северной Осетии.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2021 году в стране отремонтировали больше всего дорог в современной истории. При этом, по его словам, этот рекорд планируют побить уже в 2022 году.