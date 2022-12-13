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Путин примет участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры

Путин примет участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин 13 декабря в формате видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля. 

Уточняется, что будут открыты объекты автомобильной сети и участки трасс, на которых завершили капитальный ремонт, во Владимирской, Свердловской, Московской и Воронежской областях, а также в Северной Осетии.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2021 году в стране отремонтировали больше всего дорог в современной истории. При этом, по его словам, этот рекорд планируют побить уже в 2022 году.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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