. Рябков заявил, что Москва не планирует контактов с Вашингтоном по вопросу обмена Уилана

Москва не планирует контактов с Вашингтоном по вопросу обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, заявил замглавы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, эти вопросы находятся в компетенции спецслужб, а не МИД. Так дипломат прокомментировал заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о предстоящих переговорах России и США по этому вопросу.

«По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается», — сказал Рябков.

Ранее 8 декабря стало известно об обмене Виктора Бута, отбывавшего заключение в США, на осужденную в России американку Бриттни Грайнер. Процедура обмена была завершена в аэропорту Абу-Даби. Как отметил президент США Джо Байден, в США не забыли про Пола Уилана, который, как он считает, остается «несправедливо заключенным в России». «Мы продолжим вести переговоры в духе доброй воли для освобождения Пола», — отметил Байден.