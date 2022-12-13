. Рождественские ритуалы: как привлечь деньги в 2023 году

Новый год — самое благоприятное время для улучшения своего финансового положения и проведения ритуалов на привлечение денег. Только важно понимать, что одних ритуалов мало, нужно самому постоянно работать в этом направлении.

Наведите порядок в доме

Начать привлекать деньги нужно с наведения порядка в доме и избавления от всех старых, неиспользуемых вещей и ненужного хлама. Давно замечено, что деньги водятся только в чистом доме, где нет ничего лишнего. Поэтому накануне Нового года сделайте генеральную уборку и выбросьте все ненужное.





Не забудьте про подсобные помещения, кладовые. Если вы живете в частном доме, это касается также сарая, подвала, чердака, приусадебного участка. Чистота везде должна быть идеальная. Только в этом случае будут работать все ритуалы и заговоры на деньги.

После наведения порядка в доме можно провести окуривание травами или ветками сосны.

У входной двери на тумбочке можно поставить копилку, которую вы будете постоянно пополнять, возвращаясь домой.

Визуализация

Визуализация является прекрасной техникой для привлечения денежных потоков, которая лучше всего работает в рождественские дни. Эта техника позволяет привлекать деньги силой мысли и воображения.

Для проведения этого ритуала нужен новый кошелек, желательно серебристого или золотистого цвета. В полночь нужно встать у окна, раскрыть кошелек, и, закрыв глаза, представить, как его наполняет поток золотистых монет. Одновременно можно прочитать заговор на привлечение богатства.





После этого кошельком можно пользоваться, положив в одно из его отделений талисман из натурального камня, который способствует привлечению денег согласно вашему знаку зодиака. Также можно капнуть в него каплю ароматического масла сосны или пачули.

Помните, что в кошельке всегда должен быть порядок бумажные купюры должны храниться отдельно от банковских карт и монет.

Лунная подзарядка

Этот ритуал нужно проводить в новогоднюю и две последующие ночи. Для этого станьте перед окном, достаньте из кошелька все имеющиеся в нем деньги, положите их на подоконник так, чтобы они были освещены лунным светом, прочитайте заговор на привлечение денег и оставьте их там до утра.





Утром заряженные лунной энергией деньги положите в кошелек. В последующие две ночи повторите ритуал. После этого потратьте все деньги, которые были в кошельке. Не бойтесь остаться без наличных средств, после этого ритуала они быстро вернуться к вам в приумноженном количестве.

Обращайте внимание на красный цвет

Красный цвет привлекает денежную энергию, поэтому старайтесь всегда обращать внимание на такие вещи. Где бы вы не находились, приучите себя считать красные предметы, которые попались вам на пути. Чем больше насчитаете за день, тем больше денежной энергии сможете привлечь. Для этого в течение 3-4 секунд следует пристально посмотреть на этот предмет.





Желательно, чтобы в вашем доме также было хотя бы несколько красных предметов, а в гардеробе — несколько красных вещей, которые желательно надевать по понедельникам и четвергам. Не обязательно, чтобы это были яркие красные наряды, достаточно будет шарфика или перчаток.

Ритуал со знаком бесконечности

Знак бесконечности в виде перевернутой на бок восьмерки, считается символом, отвечающем за удачу и богатство. С его помощью можно проводить весьма эффективный ритуал. Причем он работает не только в рождественские дни, его можно проводить каждую неделю.





Нарисуйте на левой ладони знак бесконечности и не смывайте его в течение дня. При этом визуализируйте свои желания, представляйте стремящиеся к вам денежные потоки и материальные блага, на которые вы тратите деньги.

Ритуал за праздничным столом

Этот ритуал проводят во время встречи Нового года. Когда все собрались за праздничным столом, подложите незаметно под скатерть, рядом со своей тарелкой, крупную денежную купюру. Пусть она находится там в течение всего праздника.





По окончанию застолья достаньте купюру и верните ее в свой кошелек, положив отдельно от других денег. Носите ее с собой на протяжении всего года, и она станет сильнейшим магнитом, притягивающим богатство.