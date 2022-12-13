. С Россиян будут брать новую пошлину

С нового 2023 года обновляются правила регистрации соглашений с недвижимостью. Некоторым россиянам придется раскошелиться. В России в Налоговый кодекс внесли изменения, которые вступят в силу с 1 января следующего года. С 2023 года государственная регистрация соглашений об изменении или расторжении договоров аренды, зарегистрированных в ЕГРН, будет происходить по новым правилам. С каждого человека (физлица) при любом внесении изменений в реестр ЕГРН будут брать пошлину в размере 350 рублей. Для юрлиц подобные изменения обойдутся дороже — в 1000 рублей, сообщает akket.com.