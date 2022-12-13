. Шаман сделал из гимна России хит

Певец Шаман выпустил видеоклип на российский гимн. SHAMAN впервые исполнил гимн страны в День Государственного флага. 30 сентября на концерте «Вместе навсегда» артист спел его вместе с президентом России. А сегодня, в День Конституции РФ, он объявил об официальном релизе. SHAMAN был под впечатлением после совместного выступления с лидером государства. «Дуэт, о котором я и мечтать не мог!» — коротко написал Ярослав Дронов (настоящее имя артиста — Прим. «З-ая.ру») в соцсетях. Певец рассказал, почему для него так важен гимн России. «Торжественная значимость в гимне украшена распевностью народных песен, в нем соединились несколько исторических эпох нашей страны. Он объединяет сограждан самых разных национальностей и возрастов в особо важные моменты их жизни, придает сил и вдохновляет. Его глубина и многогранность олицетворяет саму Россию», — делится исполнитель. «Мы воспринимаем гимн, как один из официальных государственных символов, но забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Не теряющий со временем актуальности настоящий хит», рассказал SHAMAN. В клипе SHAMAN показал кадры выступления в Казани 20 ноября. Вместе с ним свыше 4000 поклонников звезды исполнили гимн всем Ледовым дворцом спорта «Татнефть Арена». К слову, несмотря на популярность и большое количество фанатов, музыкант нередко сталкивается с хейтом. Недоброжелатели у SHAMAN есть и среди селебрити. Ксения Собчак раскритиковала хит певца «Я русский», однако он отреагировал на это положительно. «Подумал, что должен поблагодарить ее за такую мощную раскрутку и продвижение моего творчества. Так и сделал. Записал видеообращение, сказал спасибо. И в этом нет никакой иронии с моей стороны, как многие могли бы подумать. Это ее реакция на мои песни. Да, реакция необычная, но она имеет на нее полное право. Пусть Ксения и сказала обо мне что-то не очень лестное, зато еще столько людей узнали обо мне. За что ей премного благодарен», — говорил артист.