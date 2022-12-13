. Шаман сделал из гимна России хит
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шаман сделал из гимна России хит

Шаман сделал из гимна России хит
Певец Шаман выпустил видеоклип на российский гимн. SHAMAN впервые исполнил гимн страны в День Государственного флага. 30 сентября на концерте «Вместе навсегда» артист спел его вместе с президентом России. А сегодня, в День Конституции РФ, он объявил об официальном релизе. SHAMAN был под впечатлением после совместного выступления с лидером государства. «Дуэт, о котором я и мечтать не мог!» — коротко написал Ярослав Дронов (настоящее имя артиста — Прим. «З-ая.ру») в соцсетях. Певец рассказал, почему для него так важен гимн России. «Торжественная значимость в гимне украшена распевностью народных песен, в нем соединились несколько исторических эпох нашей страны. Он объединяет сограждан самых разных национальностей и возрастов в особо важные моменты их жизни, придает сил и вдохновляет. Его глубина и многогранность олицетворяет саму Россию», — делится исполнитель. «Мы воспринимаем гимн, как один из официальных государственных символов, но забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня! Не теряющий со временем актуальности настоящий хит», рассказал SHAMAN. В клипе SHAMAN показал кадры выступления в Казани 20 ноября. Вместе с ним свыше 4000 поклонников звезды исполнили гимн всем Ледовым дворцом спорта «Татнефть Арена». К слову, несмотря на популярность и большое количество фанатов, музыкант нередко сталкивается с хейтом. Недоброжелатели у SHAMAN есть и среди селебрити. Ксения Собчак раскритиковала хит певца «Я русский», однако он отреагировал на это положительно. «Подумал, что должен поблагодарить ее за такую мощную раскрутку и продвижение моего творчества. Так и сделал. Записал видеообращение, сказал спасибо. И в этом нет никакой иронии с моей стороны, как многие могли бы подумать. Это ее реакция на мои песни. Да, реакция необычная, но она имеет на нее полное право. Пусть Ксения и сказала обо мне что-то не очень лестное, зато еще столько людей узнали обо мне. За что ей премного благодарен», — говорил артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Отец Филиппа Киркорова рассказал о своем самочувствии
Отец Филиппа Киркорова рассказал о своем самочувствии
Шаман сделал из гимна России хит
Шаман сделал из гимна России хит
Эти 2 игры сегодня выходят в подписке Game Pass сразу после релиза
Эти 2 игры сегодня выходят в подписке Game Pass сразу после релиза
Новое заявление Зеленского возмутило пользователей Twitter
Новое заявление Зеленского возмутило пользователей Twitter
Дорожные заговоры: как привлечь удачу в путешествии, ничего не забыть и избежать проблем
Дорожные заговоры: как привлечь удачу в путешествии, ничего не забыть
Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Памятник Ярославу Мудрому открыли в Великом Новгороде
Памятник Ярославу Мудрому открыли в Великом Новгороде
Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро
Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро
Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс»
Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс»
Артемий Лебедев сделал новый сайт Конституции РФ
Артемий Лебедев сделал новый сайт Конституции РФ
Лучшие шутки и мемы из Сети - 12.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 12.12.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
Алена Шишкова показала свои зубы
Алена Шишкова показала свои зубы
Как приходится передвигаться москвичам из-за проливного дождя
Как приходится передвигаться москвичам из-за проливного дождя
В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы
В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы

Еще по теме

Шаман сделал признание в свой день рождения
Шаман получил свою первую большую награду
Шаман рассказал, как едва не умер
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева