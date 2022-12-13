Newsweek: гонения на Украинскую православную церковь подпортят репутацию Зеленского

Обозреватель Джонатан Тобин в своей статье для Newsweek заявил, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь изменят отношение западных государств к конфликту с Россией.

Автор статьи считает, что Западу станет все сложнее закрывать глаза на действия президента Украины Владимира Зеленского. «Это финальное доказательство диктаторского режима Зеленского подпортит его репутацию борца за демократию XXI века», — сказал он.

По словам Тобина, украинский лидер долгое время успешно эксплуатировал в собственных целях навязанный западными СМИ положительный образ. Журналист считает, что благодаря этому в Киев вливались огромные объемы средств американских налогоплательщиков.

По мнению обозревателя, гонения на Украинскую православную церковь должны развеять любые представления о том, что Соединенные Штаты отстаивают западные ценности и свободы в этом противостоянии.

«Если президент [США Джо] Байден и поддерживающие его СМИ намерены продолжать просить американцев платить за ведущий к поражению затянувшийся конфликт, который приносит только страдания, вместо того, чтобы добиваться его прекращения, они должны по крайней мере быть честными в отношении человека, который получает все эти деньги», — написал обозреватель.

22 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о контрразведывательных мероприятиях в Киево-Печерской лавре. В тот же день стало известно об обысках в других монастырях на Украине. В ходе них СБУ допросила полсотни человек.

Сообщалось, что в ходе обысков СБУ обнаружила в церквях «пророссийскую литературу». Ее, как считают в СБУ, использовали в том числе «для пропаганды Русского мира». 9 декабря с обысками пришли и к митрополиту УПЦ.