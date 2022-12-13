. Суд отклонил иск к Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских прав
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Суд отклонил иск к Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских прав

Суд отклонил иск к Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских правVariety: суд отклонил иск к певице Тейлор Свифт по делу о нарушении авторских прав

Американская певица Тейлор Свифт и двое музыкантов Натан Батлер и Шон Холл, обвинявшие исполнительницу в нарушении их авторских прав, пришли к мировому соглашению по делу, которое длилось пять лет. Об этом сообщает Variety.

Батлер и Холл попросили суд отклонить их иск. Авторы песни Playas Gon' Play 2000 года, исполненной группой 3LW, ранее утверждали, что Свифт скопировала их трек, записав похожий хит Shake It Off в 2014 году.

В ответ на это певица заявила, что текст ее песни был полностью написан ею. Она добавила, что никогда не слышала трек Playas Gon' Play группы 3LW, в плагиате которого ее обвиняют. Свифт также пояснила, что она не могла услышать песню Playas Gon' Play, поскольку ее родители запрещали ей смотреть музыкальные программы, пока ей не исполнилось 13 лет.

Ранее автор Тереза Ла Дарт предъявила Тейлор Свифт иск на миллион долларов. Она обвинила Свифт в плагиате, утверждая, что певица скопировала дизайн ее книги «стихов, анекдотов и фотографий», вышедшей в 2010 году. По ее словам, в буклете, выпущенном Тейлор в дополнение к своему альбома Lover (2019), используются схожие цвета и стиль.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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