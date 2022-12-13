. Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать в будущем году. Конец года — традиционное время для того, чтобы подвести итоги и спланировать дела на год наступающий. Хочется понять: что ждать от него, в каком направлении двигаться? В таких вещах помогают прогнозы астрологов. Популярный астролог Тамара Глоба дала понять, что в финансовом отношении этот год будет не самым простым: у многих возникнут финансовые проблемы. Но есть и оптимистичный момент. Глоба подчеркнула, что не стоит переживать за свое будущее. Многие боялись, что сценарий 90-х, когда рухнуло все, повторится. Тамара Глоба заверила, что повторения сценария 90-х ждать не приходится, но при этом все-таки некоторые отдельные моменты будут исторически напоминать те события последней десятилетки до нулевых.Увы, если оценивать ситуацию целиком, то наступающий год Кролика обещает стать наисложнейшим за последнюю тройку лет. Так, 2021-й и 2022-й покажутся разминочными. Кстати, астролог считает, что пандемия в каком-то плане даже смогла оттянуть все обрушившиеся на нас проблемы и споры. Неожиданный поворот: народ поддержат те, у кого все есть в достатке и избытке. Именно деньгами богатых уравновесят жизнь нуждающихся, большей массы людей. «В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — заявила Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец».