Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет очень тяжелым
Сегодня, 09:40
Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать в будущем году. Конец года — традиционное время для того, чтобы подвести итоги и спланировать дела на год наступающий. Хочется понять: что ждать от него, в каком направлении двигаться? В таких вещах помогают прогнозы астрологов. Популярный астролог Тамара Глоба дала понять, что в финансовом отношении этот год будет не самым простым: у многих возникнут финансовые проблемы. Но есть и оптимистичный момент. Глоба подчеркнула, что не стоит переживать за свое будущее. Многие боялись, что сценарий 90-х, когда рухнуло все, повторится. Тамара Глоба заверила, что повторения сценария 90-х ждать не приходится, но при этом все-таки некоторые отдельные моменты будут исторически напоминать те события последней десятилетки до нулевых.
Увы, если оценивать ситуацию целиком, то наступающий год Кролика обещает стать наисложнейшим за последнюю тройку лет. Так, 2021-й и 2022-й покажутся разминочными. Кстати, астролог считает, что пандемия в каком-то плане даже смогла оттянуть все обрушившиеся на нас проблемы и споры. Неожиданный поворот: народ поддержат те, у кого все есть в достатке и избытке. Именно деньгами богатых уравновесят жизнь нуждающихся, большей массы людей. «В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — заявила Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец».
По материалам: z-aya