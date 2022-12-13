. Тибетский врач Пунцог Вангмо рассказал, откуда черпать энергию зимой

Тибетский врач Пунцог Вангмо поведал о главных правилах диеты, которая поможет придать организму силы и энергию в зимний период времени. Придерживаясь определенных рекомендаций, зима для всех станет самым приятным временем года.

Откуда черпать энергию зимой, советы тибетского врача

Согласно тибетской медицине, самыми основными причинами появления недомоганий является неправильное поведение и неполноценное питание. В тибетских текстах содержится детальное описание разных обстоятельств и возможных рекомендаций по той или иной диете. Большую роль при их составлении играет место жительства, возраст, конституция и пол человека, а также сезон.

К примеру, для людей, живущих в пустыне и во влажном климате, диета будет отличаться. Последним нужно чаще есть горячую пищу, а первым лучше вовсе от нее отказаться.





Дети до 17 лет и взрослые после 70 должны больше есть теплой пищи. Пожилым людям следует добавить в свой рацион питания мускатный орех, который будет поддерживать работу сердца и способствовать быстрому засыпанию. Людям среднего возраста следует есть кардамон, который поможет улучшить работу почек.

Какую пищу есть, чтобы получить энергию зимой

В зимний период времени тело человека накапливает много тепла, поэтому для него очень важна питательная пища, но при этом она не должна быть тяжелой. Зимой следует есть как можно больше, а летом свои порции нужно сокращать. Важно съедать хороший, но не слишком тяжелый ужин. Он важен по двум причинам:

из-за повышенного тепла пища переваривается намного быстрее;

поскольку ночь длинная, то большую ее часть желудок будет оставаться пустым, истощая при этом энергию.

Зимой лучше всего отдать предпочтение кислым, сладким и соленым блюдам, а отказаться нужно от вяжущей и горькой пищи.





В холодный период времени необходимо есть как можно больше мяса и рыбы. Пользу окажут супы и бульоны. Что касается зерновых, то свой выбор следует остановить на рисе и ячмене — из них получается очень вкусный суп. Лучше всего крупы готовить с добавлением специй, которые обладают теплыми свойствами.

При выборе фруктов, необходимо отдать предпочтение ананасу, персикам и яблокам. Исключить из рациона следует арбуз, виноград и бананы, поскольку они очень тяжелые и холодные. Что касается овощей, то их можно есть все, исключением являются только кабачки.





Выбирая напитки, следует обратить внимание на теплое или горячее молоко с медом. В небольших количествах допускается алкоголь. Лучше всего отдать предпочтение красному вину, но разрешается всего один бокал.

Среди главных зимних специй можно выделить:

кардамон — оказывает благоприятное воздействие на весь организм, поддерживает работу почек;

мускатный орех — улучшает работу сердца, повышает аппетит и улучшает сон;

гвоздика — поддерживает печень и желудок;

имбирь — стимулирует работу пищеварительной системы;

черный перец и корица.

Кофеманам в зимний период времени необходимо снизить количество его потребления.