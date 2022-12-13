. Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс»

Автор музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу «Твин Пикс» скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его данным, Музыкант умер у себя дома в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси.

Бадаламенти наиболее известен как автор музыки к фильмам и телесериалам режиссера Дэвида Линча. Всего он написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам, среди которых «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и «Синий Бархат». За саундтрек к сериалу «Твин Пикс» Бадаламенти получил премию «Грэмми».

Ранее сообщалось о смерти японского певца, композитора и актера Итиро Мидзуки (настоящее имя — Тосио Хаякава). Музыкант, которого называли «королем песен для аниме», скончался в возрасте 74 лет. Он продолжительное время боролся с раком легких.