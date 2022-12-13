. В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»

В Warner Bros. заявили, что отмена выхода «Бэтгерл» была связана с неготовностью проекта

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объяснил, почему фильм «Бэтгерл» не вышел в прокат. Его слова передает Independent.

Как отметил Заслав, картина не выйдет, пока не будет готова. «Мы не собираемся выпускать его [фильм] просто для того, чтобы заработать четверть от него. Мы не будем делать этого, если мы не верим в него», — заявил руководитель компании.

Ранее решение не выпускать «Бэтгерл» в компании объясняли «стратегией руководства в отношении вселенной DC и HBO Max». Уточнялось, что отмена релиза не была связана с игрой актрисы Лесли Грейс, которая исполняет главную роль в проекте.

Премьера картины «Бэтгерл» была запланирована на конец 2022 года. Однако в августе прокат фильма отменили. Отмечалось, что подобное решение было связано с несколькими факторами. Так, бюджет фильма, по некоторым данным, превысил 90 миллионов долларов из-за расходов во время пандемии. При этом компания, занимавшаяся созданием картины, не была уверена, что кассовые сборы смогут отбить такую сумму.

Помимо этого, фильм «Бэтгерл», находившийся на стадии постпродакшена, показал очень низкие рейтинги во время тестового смотра. Отмена релиза картины также была связана с тем, что руководство студии решило сохранить репутацию компании, выпускающей только сенсационные блокбастеры, в которые картина, по информации издания, не смогла войти.