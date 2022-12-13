. Власти США подали иск к обвалившему крипторынок миллиардеру
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Власти США подали иск к обвалившему крипторынок миллиардеру

Власти США подали иск к обвалившему крипторынок миллиардеруКомиссия по ценным бумагам США подала иск к основателю криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала гражданский иск к Сэму Бэнкману-Фриду — бывший основатель криптобиржи FTX обвиняется в крупном мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Об этом сказано в сообщении на сайте правительственного органа.

Власти поясняют, что обваливший крипторынок миллиардер втайне от инвесторов, которые приобрели ценные бумаги FTX, перенаправлял средства клиентов биржи в свой хедж-фонд Alameda Research. В общей сложности компания Бэнкмана-Фрида получила более 1,8 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда в FTX вложили американские инвесторы. Бывший гендиректор биржи уверил инвесторов, что его платформа безопасна и ведет дела ответственно, в то время как сам тратил средства клиентов на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования, отмечает SEC.

Агентство планирует добиться запрета деятельности директоров и должностных лиц компании FTX через суд и просит оштрафовать Бэнкмана-Фрида за мошенничество. Также SEC настаивает на том, что основателя FTX больше нельзя допускать к сделкам на бирже, за исключением личного счета.

Ранее прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбен Уильямс сообщил, что Бэнкман-Фрид был задержан в понедельник, 12 декабря, на Багамских островах по запросу властей США. Сам миллиардер отказывается считать себя мошенником.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщала The New York Times. Это событие привело к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют и стало крупнейшим банкротством в индустрии в этом году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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