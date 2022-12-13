. Волочкова выложило фото с новым возлюбленным в образе Деда Мороза

Последнее время у Волочковой не складывалась личная жизнь. Но совсем недавно Анастасия сообщила, что наконец-то в её жизни наступила белая полоса. По ее словам она буквально светится от счастья.





Так что же случилось, спросите вы? Оказывается Волочкова нашла себе избранника, который каждый день радует её подарками и всяческими сюрпризами. Он даже переоделся в деда мороза, чтобы еще больше удивить звезду.





Сама артистка не очень любит освещать свою личную жизнь. Но в этом случае решила сделать исключение. Она сообщила в соц. сетях, что дед мороз на фото и есть её новый возлюбленный.

Вероятно, в скором будущем будет известно больше подробностей о её новом увлечении. Пока Волочкова не сильно спешит делиться информацией.





Стоит напомнить, что недавно были слухи об обращении Анастасии в брачное агенство. Таким образом она пытался завести новый роман. Как сообщается из соц. сетей, большинство отказались даже от встречи с ней. Многие знают о репцтации балерины и стараются быть осторожными. В сетях даже проскочила информация, что на встречу с сотрудницей агенства Волочкова пришла в нетрезвом виде.