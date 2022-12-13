. Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США

Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы в США

Официальный представитель МИД Росиии Мария Захарова раскритиковала западные СМИ за замалчивание экологической катастрофы в США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия?», — написала Захарова.