17 комиксов о весёлой жизни Гуся Гагарика, который из любой привычной ситуации влёгкую сделает комедию
Как вы думаете, какие вещи и события кажутся нам самыми смешными? Забавно, но больше всего нас веселят ситуации, связанные с «жизой-жизненной», ведь мы можем взглянуть на них с точки зрения своего опыта и оценить их, как уже пройденный этап (не забыв, конечно, напоследок посмеяться над ними).
Эту юмористическую фишку взял на вооружение художник, создавший крупную серию комиксов, которая рассказывает о Гусе Гагарике и его повседневной жизни. Главная особенность этих работ — понятные сюжеты, через которые проходили вы, ваши родители и знакомые. Главный герой испытывает те же ощущения и делает те же выводы, что и все мы при столкновении с ежедневными курьёзами. И в этом вся прелесть этих комиксов. Эти забавные рисунки о нас с вами!
Приколы взросления
В очередной раз решил ворваться в спорт, но опять что-то пошло не так
Когда наконец-то будет шанс выспаться
Разница поколений
Чуть не угадал
Уроки от взрослых
Гусь Гагарик — главный герой комиксов. Он живёт обычной жизнью, но при этом её нельзя назвать скучной. Гагарик постоянно оказывается в центре смешных событий, с которыми многие из вас наверняка сталкивались лично.
Идеально
Вот и познакомились
Мама плохого не посоветует
Ранее вы могли встречать работы художника под названием «Просто гусь. Такой же, как и ты». Этому проекту былы свойственны более простая рисовка и элементарные сюжеты. Со временем автор сделал из своего детища полноценный юмористический комикс, который имеет многотысячную аудиторию.
Зато хоть немного покутил в день зарплаты
Правильный подход
Когда отдаёшь предпочтение своему комфорту
Настало время принимать взрослые решения
Улыбнулись, потянулись, а потом что-то заклинило
Зимой особо не поболтаешь
Обидненько вышло
Посмотреть остальные комиксы о смешной жизни Гуся Гагарика и его друзей можно во ВКонтакте или Инстаграме*.
Не прокатило
Здесь вы можете посмотреть комиксы от бьюти-мастерицы, которая рассказывает о закулисье этой работы с забавными подробностями.
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