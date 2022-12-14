. 17 комиксов о весёлой жизни Гуся Гагарика, который из любой привычной ситуации влёгкую сделает комедию

Как вы думаете, какие вещи и события кажутся нам самыми смешными? Забавно, но больше всего нас веселят ситуации, связанные с «жизой-жизненной», ведь мы можем взглянуть на них с точки зрения своего опыта и оценить их, как уже пройденный этап (не забыв, конечно, напоследок посмеяться над ними).

Эту юмористическую фишку взял на вооружение художник, создавший крупную серию комиксов, которая рассказывает о Гусе Гагарике и его повседневной жизни. Главная особенность этих работ — понятные сюжеты, через которые проходили вы, ваши родители и знакомые. Главный герой испытывает те же ощущения и делает те же выводы, что и все мы при столкновении с ежедневными курьёзами. И в этом вся прелесть этих комиксов. Эти забавные рисунки о нас с вами!

Приколы взросления

В очередной раз решил ворваться в спорт, но опять что-то пошло не так

Когда наконец-то будет шанс выспаться

Разница поколений

Чуть не угадал

Уроки от взрослых

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Гусь Гагарик — главный герой комиксов. Он живёт обычной жизнью, но при этом её нельзя назвать скучной. Гагарик постоянно оказывается в центре смешных событий, с которыми многие из вас наверняка сталкивались лично.

Идеально

Вот и познакомились

Мама плохого не посоветует

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Ранее вы могли встречать работы художника под названием «Просто гусь. Такой же, как и ты». Этому проекту былы свойственны более простая рисовка и элементарные сюжеты. Со временем автор сделал из своего детища полноценный юмористический комикс, который имеет многотысячную аудиторию.

Зато хоть немного покутил в день зарплаты

Правильный подход

Когда отдаёшь предпочтение своему комфорту

Настало время принимать взрослые решения

Улыбнулись, потянулись, а потом что-то заклинило

Зимой особо не поболтаешь

Обидненько вышло

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Посмотреть остальные комиксы о смешной жизни Гуся Гагарика и его друзей можно во ВКонтакте или Инстаграме*.

Не прокатило

Гусь Гагарик

Здесь вы можете посмотреть комиксы от бьюти-мастерицы, которая рассказывает о закулисье этой работы с забавными подробностями.

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