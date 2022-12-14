. Аксаков рассказал, какой будет ключевая ставка в 2023 году

Все факторы указывают на то, что ключевая ставка на заседании совета директоров ЦБ 16 декабря не изменится. Но в следующем году могут появиться предпосылки для ее снижения до 6,5-7 процентов. Об этом председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты».

В конце декабря ожидается всплеск инфляции, поскольку перед Новым годом люди покупают больше товаров и приобретают разные новогодние подарки. Этот спрос компенсируется ростом цен, уточнил Анатолий Аксаков.

«При этом фундаментальных причин для повышения ключевой ставки нет. Центробанк контролирует ситуацию на финансовом рынке, который развивается устойчиво. Все факторы указывают на то, что ставка в пятницу не изменится», — отметил глава комитета.

Однако в следующем году, по словам депутата, ключевая ставка может уменьшиться до 6,5-7 процентов, поскольку предпринятые ранее меры Центробанком и Правительством для экономического роста начнут срабатывать и приведут к снижению инфляции.

Если инфляция опустится до 5,5 процента, что тоже закладывается, как возможный вариант, то, соответственно, и ключевая ставка может снизиться, подчеркнул Аксаков.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.