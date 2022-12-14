. Андрей Малахов показал, как проводит время вместе с сыном

Телеведущий Андрей Малахов вместе с 6-летним сыном предается зимним забавам. Телеведущий Андрей Малахов старается все свое свободное время посвящать единственному сыну. Саше уже шесть лет, но до сих пор его никто из широкой публики не видел: звезда экрана скрывает мальчика от всех. Но иногда что-то про него рассказывает. На этот раз Малахов показал, какого снеговика они с сынишкой слепили. Результат их творчества оказался очень похож на произведения скульптора Томаса Шютте, как выяснил позднее Малахов.«Лепим с сыном снеговиков! Посвящено Томасу Шютте», — рассказал телеведущий. Снеговик Малаховых и впрямь не имел ничего общего с русским народным творчеством. А вот с произведениями современного немецкого художника получилось чуть ли не сходство.