. Assassin’s Creed Valhalla будет доступна бесплатно на Xbox в эти выходные
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Assassin’s Creed Valhalla будет доступна бесплатно на Xbox в эти выходные

Assassin’s Creed Valhalla будет доступна бесплатно на Xbox в эти выходные


Издательство Ubisoft анонсировало «бесплатные выходные» для игры Assassin’s Creed Valhalla. Сыграть в базовую версию игры можно будет уже на этой неделе на приставках Xbox. «Бесплатные выходные» в Assassin’s Creed Valhalla пройдут с 15 по 19 декабря.


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Напомним, что в начале декабря разработчики из Ubisoft выпустили последнее контентное обновление для игры Assassin’s Creed Valhalla. Больше контентных обновлений не планируется, а поклонники Assassin’s Creed Valhalla так и не дождались режима «Новая игра+», который создатели проекта, как они объяснили, не смогли реализовать.

Ранее появлялись слухи, что игра Assassin’s Creed Valhalla может скоро стать частью подписки Game Pass, но издательство Ubisoft их опровергло.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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