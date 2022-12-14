. Assassin’s Creed Valhalla будет доступна бесплатно на Xbox в эти выходные





Издательство Ubisoft анонсировало «бесплатные выходные» для игры Assassin’s Creed Valhalla. Сыграть в базовую версию игры можно будет уже на этой неделе на приставках Xbox. «Бесплатные выходные» в Assassin’s Creed Valhalla пройдут с 15 по 19 декабря.

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Напомним, что в начале декабря разработчики из Ubisoft выпустили последнее контентное обновление для игры Assassin’s Creed Valhalla. Больше контентных обновлений не планируется, а поклонники Assassin’s Creed Valhalla так и не дождались режима «Новая игра+», который создатели проекта, как они объяснили, не смогли реализовать.

Ранее появлялись слухи, что игра Assassin’s Creed Valhalla может скоро стать частью подписки Game Pass, но издательство Ubisoft их опровергло.