. Что скрывают недра: 16 удивительных вещей, найденных простыми людьми с помощью металлоискателя

Вот, бывает, потеряешь кольцо или какую-то другую дорогую вещь, и так горестно становится от того, что нет у тебя под рукой металлоискателя. А ведь у кого-то он есть! И чего только не находят в земле люди, начиная язычками от газировки и заканчивая золотыми кольцами, которые стоят целое состояние! Сегодня мы покажем вам некоторые занимательные находки, обнаруженные с помощью металлоискателя.

Дайм Барбера

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Кажется, это огранённый дайм Барбера 1906 года. Довольно редкая штука. Вероятно, «внутренности» вырезаны с помощью ювелирной пилы.

У меня были хорошие выходные!

WaldenFont

Я нашёл в лесу два игрушечных револьвера. Маленький датируется пятидесятыми, другой шестидесятыми. Интересно, их в разные годы потерял один и тот же ребёнок?

Зажим для галстука

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Эта вещь минимум начала 1920-х или конца 1880-х годов.

Кольцо из 10-каратного золота

SlapChopTheGreat

Это кольцо я нашёл в саду моего нового дома. Мне удалось разыскать предыдущего владельца. Хозяйка украшения была в восторге, увидев его снова. Это был подарок её ныне покойного мужа.

Я обнаружил капсулу времени, которой больше 100 лет!

Находка дня — металлический Сквидвард!

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Кстати, на барахолках тоже можно найти настоящий клад. Как говорится, что для одного мусор, то для другого сокровище! 🙂

Просто бомбическая находка!

TheWoodenCrossedRow

Это кельтская золотая кольцевая монета. Она весит около 11 граммов, а год её создания может варьироваться от 800 до 50 г. до н.э.

Мечты сбываются!

ElveMonster

Это гарда от меча викингов, найденная в поле в Норвегии. Вы только взгляните на этот сложный дизайн!

Моя самая странная находка

Вот почему я искатель!

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14 карат, 20 бриллиантов! Возможно, я никогда не превзойду эту находку.

Викторианская камея

WaldenFont

Судя по стилю и времени, когда камеи были в моде, вероятно, это украшение 1900-1910 годов.

Игрушечная лошадка

Изящный флакон духов, найденный на пляже

Я обнаружил это в пределах одного из местных поместий

Симпатичная маленькая серебряная, но позолоченная брошь 13-14 веков с неповрежденной булавкой

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Мне кажется, что камни — это гранаты. Возраст около 700 лет, найдена мной в Норфолке, Великобритания.

Пока вы все выкапываете дурацкие монеты…

MrDurka

…я выкапываю томатный соус в банках 🙂

Сколько же всего интересного хранится в недрах нашей планеты! А вы находили в земле что-нибудь интересное?