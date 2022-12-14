. Художница создала шпаргалку по живописи, нарисовав «Девушку с жемчужной серёжкой» в разных стилях

Стилей и направлений в искусстве довольно много, и запутаться в них проще простого. Но благодаря этой статье вы сможете разобраться в картинах и понять, чем отличается один стиль от другого. Художница Дина Муртазина нарисовала очень простую и понятную шпаргалку по живописи, выделив характерный элемент для каждого направления. За основу она взяла «Девушку с жемчужной серёжкой» в разных стилях.

Барокко — театральность

murt.dina

Для барокко в живописи свойственны торжественность, парадность, пышность, жизнеутверждающий характер и динамичность. Картины являются очевидными, эмоциональными и драматичными. Они прямые, без подтекста.

Импрессионизм — мазки и свет

murt.dina

Задача направления — не детально прорисовать объект, а показать впечатления от него. Импрессионисты используют крупные и энергичные этюдные мазки. Они отказываются от смешивания красок и чёткой прорисовки контуров.

Экспрессионизм — эмоции

murt.dina

Главные приёмы экспрессионистов — искажение и преувеличение. Мазки выразительные и заметные, цвета насыщенные и яркие. Для направления характерны острые резкие контуры и контрасты. И всё это для того, чтобы выразить глубокие чувства и эмоции: ужас, страх, негодование или восторг.

Кубизм — геометрическая деформация

murt.dina

Сюжет картины в кубизме представлен в двухмерной форме, кубисты стремятся создать плоское изображение. Оно лишено реалистичности и геометрично: прямые линии пересекаются, дополняются изогнутыми штрихами.

Супрематизм — геометрические фигуры

murt.dina

Характерные признаки стиля — комбинации геометрических форм и линий разных цветов. Задача художника-супрематиста — суметь запечатлеть на полотне саму сущность искусства, не прибегая к помощи конкретных образов.

Поп-арт — тиражирование

murt.dina

Поп-арт — это яркие цвета, броские, смелые темы и силуэты, юмор и лёгкость в подходе к изображению. Для направления характерны образы товаров массового потребления и сочетания бытовых предметов, фотографий, отрывков печатных изданий.

Абстракционизм — хаотичность

murt.dina

Абстракционизм отрицает изобразительность в искусстве. Для него характерны новаторские цветовые решения и геометрические формы, вызывающие у людей разнообразные ассоциации.

Сюрреализм — символизм

murt.dina

Основные особенности сюрреализма — аллюзии, парадоксальные сочетания форм и иллюзий. Образы из подсознания художников абсурдно сочетаются с реальностью. Нет никаких рамок.

Дадаизм — коллаж

murt.dina

Дадаизм — авангардистское нигилистическое движение. Он отрицает упорядоченные формы, стандарты и каноны, гармоничное сочетание цветов и рациональность линий.

Минимализм — простота

murt.dina

Картины в стиле минимализм можно узнать по простоте и повторению геометрических фигур, очищенных от всякого символизма. Изображение ассиметрично, пространство не загружено.

А с другими комиксами художницы вы можете познакомиться здесь.