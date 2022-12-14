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Экс-солистка Serebro Катя Кищук раскрыла подробности разрыва с британским рэпером Slowthai: "Мы расстались уже очень давно"

Экс-солистка Serebro Катя Кищук раскрыла подробности разрыва с британским рэпером Slowthai: "Мы расстались уже очень давно"

Накануне 29-летняя Катя Кищук огорошила поклонников сообщением о том, что она рассталась с популярным по всему миру рэпером Slowthai. Спустя пару суток экс-солистка Serebro решила раскрыть подробности громкого разрыва.

Катя Кищук решила дать разъяснения после серии аудиосообщений о расставании с британским рэпером, которые она впоследствии удалила.


Наверное, надо что-то заявить без всяческих удалений и тд. Мы с таем расстались уже очень давно. Мы не были счастливы вместе. Мы слишком разные. Мы не смогли найти компромиссов, я не смогла жить так, как хочет он, он не смог жить так, как хотела этого я. Я не хотела быть домохозяйкой и заниматься исключительно ребенком.

По словам Кати Кищук, она всегда хотела жить так, как делала это всегда, однако это было невозможно, будучи в отношениях со Slowthai. 

Я всегда хотела работать, видеть мир и жить, а не существовать. В конце концов все счастливы и продолжают жить так, как хотят. Я срываюсь, когда говорят, что ему [плевать] на все. Ему не [плевать], у нас ребенок. Прекрасный, самый красивый, самый лучший мальчик. И мы сделаем все, чтобы он был счастлив. Травмы есть у всех, и я не исключение. Я не просто так попала в такую ситуацию, и работа над собой - это все, что я могу сделать

Российская певица призвала подписчиков любить друг друга и самих себя. "Пусть вам повезет, и у вас получится справиться с трудностями и невзгодами, и все будет хорошо", - отметила знаменитость.


Катя Кищук обвинила отца своего ребенка в абьюзе

Экс-солистка группы Serebro утверждает, что Slowthai игнорировал ее потребности. "Неглект — это очень страшный тип абьюза. Опасность заключается в том, что все очень завуалированно. Тебя не лупят по лицу — когда надо решать, уходить или нет. Наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого, у тебя этот один-единственный человек", - рассказала звезда.

Катя Кищук пожаловалась, что на протяжении двух лет проживала в чужой стране, не выходя из дома.

Тебе говорят: "Смотри, как я о тебе забочусь, какой дом я купил". А ты хочешь работать, хочешь жить не в деревне, а в большом городе, в котором и он сам работает. Но тебя заставляют жить в этом доме, а человек сам уезжает делать, что хочет. Это полное игнорирование твоих просьб. Тебя не собираются понимать, уважать. И в то же время: "Как это ты не видишь, какой я молодец". <...> Самый ужасный момент — тебе постоянно говорят, что ты виноват. Тебя втаптывают в землю, ты ничего не хочешь, ничего не можешь. Ты становишься безумно некрасивым. Мне кажется, я так отвратительно выглядела — я не могла смотреть на себя в зеркало. Меня от себя тошнило. Я рыдала каждый день, что я — бесталанное чмо. В совокупности с беременностью и с тем, как у меня шалили гормоны, это был прямо взрыв. Взрыв ужаса
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По материалам: uposters.ru

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