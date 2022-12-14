. Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"

Бывший сотрудник Ходорковского* и глава ликвидированной Минюстом РФ "ассоциации Агора" Павел Чиков является одним из самых хитрых "грантоедов", считает юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

"Да, той самой, что открыто получала финансирование от зарубежных ЦРУ-шных фондов - Фонда Макартуров**, института "Открытое общество"** (Фонд Сороса**). Гранты были такого размера, что лишь на один из них от Фонда Макартуров** Казанскому правозащитному центру еще в 2008 году удалось купить даже собственное здание!" - подчеркивает юрист в своем телеграм-канале.

По его словам, ранее "Агора" (ликвидирована Минюстом РФ) специализировалась "на защите прав "политзаключенных" по резонансным делам - но "защищала" их таким странным образом, что "подзащитные" в основном получали огромные сроки.

"В результате у "Агоры" и Чикова сложилась крайне плохая репутация даже среди оппозиционных адвокатов - все признают, что организация "с душком". А некоторые адвокаты организации Чикова вообще подрабатывают в роли "пресс-секретарей" у "интересных", - отмечает Ремесло.

Юрист добавил, что с началом СВО Чиков предсказуемо освоил "антивоенную" тематику, занимаясь вбрасыванием и легализацией различного рода дичайших фейков об СВО, работая против российского государства.

"При этом удивительный факт - за всю свою "богатую" биографию Чиков ни разу не привлекался к ответственности и даже не признан иноагентом! Знающие люди понимающе усмехнутся, ну а очередные "доверители" побегут к Чикову за правозащитой хорошим сроком в колонии", - резюмировал он.

*организации, признанные иностранными агентами на территории РФ

**признаны нежелательными организациями в РФ



* внесено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента