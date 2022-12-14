. Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"

Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"

Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"

Бывший сотрудник Ходорковского* и глава ликвидированной Минюстом РФ "ассоциации Агора" Павел Чиков является одним из самых хитрых "грантоедов", считает юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

"Да, той самой, что открыто получала финансирование от зарубежных ЦРУ-шных фондов - Фонда Макартуров**, института "Открытое общество"** (Фонд Сороса**). Гранты были такого размера, что лишь на один из них от Фонда Макартуров** Казанскому правозащитному центру еще в 2008 году удалось купить даже собственное здание!" - подчеркивает юрист в своем телеграм-канале.


По его словам, ранее "Агора" (ликвидирована Минюстом РФ) специализировалась "на защите прав "политзаключенных" по резонансным делам - но "защищала" их таким странным образом, что "подзащитные" в основном получали огромные сроки. 

"В результате у "Агоры" и Чикова сложилась крайне плохая репутация даже среди оппозиционных адвокатов - все признают, что организация "с душком". А некоторые адвокаты организации Чикова вообще подрабатывают в роли "пресс-секретарей" у "интересных", - отмечает Ремесло.

Юрист добавил, что с началом СВО Чиков предсказуемо освоил "антивоенную" тематику, занимаясь вбрасыванием и легализацией различного рода дичайших фейков об СВО, работая против российского государства.

"При этом удивительный факт - за всю свою "богатую" биографию Чиков ни разу не привлекался к ответственности и даже не признан иноагентом! Знающие люди понимающе усмехнутся, ну а очередные "доверители" побегут к Чикову за правозащитой хорошим сроком в колонии", - резюмировал он.

*организации, признанные иностранными агентами на территории РФ

**признаны нежелательными организациями в РФ


* внесено в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"
Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
Успех в личной жизни, карьерный рост в профессиональной сфере: восточный гороскоп на 2023 год
Успех в личной жизни, карьерный рост в профессиональной сфере:
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного
В Grand Theft Auto V на Xbox Series X стала доступна трассировка лучей — как это выглядит
В Grand Theft Auto V на Xbox Series X стала доступна трассировка
Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России
Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России
Умиротворяющая и нестрашная велопрогулка
Умиротворяющая и нестрашная велопрогулка
Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино
Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино
Успех в работе, удача в личной жизни: самые счастливые знаки зодиака 2023 года
Успех в работе, удача в личной жизни: самые счастливые знаки зодиака
Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море
Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море
Новый взгляд на причины подагры
Новый взгляд на причины подагры
На Дом-2 теперь будет больше детей
На Дом-2 теперь будет больше детей

Топ на сегодня

Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
Ольга Бузова показала, как выглядела в детстве
Ольга Бузова показала, как выглядела в детстве
По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2
По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность
Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на гуманитарную помощь
Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на
Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве
Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в

Еще по теме

Соболь вызвали на допрос в СК
Telegram сообщил Роскомнадзору о невозможности предоставить ключи шифрования
ЕСПЧ принял жалобу «Агоры» на блокировку Telegram
Юристы Telegram пообещали дойти до ЕСПЧ