. Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра

Деньги — это не квинтэссенция счастья, но за деньги можно купить свободу и спокойствие, а это уже довольно важные аспекты приятной жизни. Если вы были рождены в 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 году, обязательно воспользуйтесь советами, описанными далее.

Ранее мы рассказывали про семь универсальных правил того, как улучшить свое финансовое положение. Они очень полезны для рожденных в год Тигра, но также важно помнить и про персональные рекомендации.

Умеренность в работе

Тиграм нельзя себя перенапрягать делами и работой. Эти трудолюбивые люди часто превращаются в трудоголиков, чем вредят своему здоровью и финансовому положению. Рожденным в год Тигра важно заниматься приятными делами и искать работу, которая бы позволила им чувствовать себя нужными, важными и полезными для общества. Нельзя превращать рабочий процесс в бесконечную погоню за прибылью. В таком случае на Тигров быстро находит сильное выгорание и усталость.

Не нужно гнаться за модой

Тигры уважают новые модные тенденции, но эксперты советуют этим людям как можно реже покупать очень дорогие и бесполезные вещи. Мода может быть как полезной, так и опасной. К сожалению, заранее понять, с какой стороны она себя покажет, невозможно. Тиграм необходимо гнаться не за статусом, а за выгодой. Важно выбирать те товары, которые проверены временем. Спокойствие и нервы дороже, чем восторженные взгляды других людей.

Побороть тягу к покупке дорогих и модных вещей и услуга Тиграм поможет отдаление от рекламы. Не нужно обращать внимание на рассылки в почте или на заманчивые предложения в социальных сетях. Покупать стоит только то, что необходимо.

Сначала нужно помочь себе, а потом другим

Тигры нередко делают наоборот. Из-за своего благородства они часто страдают от безденежья. Важно укладывать основную часть ресурсов (время, силы, энергия) в работу и дела, а небольшую ее часть посвящать другим людям. Только после того, как не Тигры будут работать на деньги, а деньги начнут работать на Тигров, можно будет попробовать поиграть в альтруизм. До того момента лучше оставаться умеренными эгоистами.

Не нужно стремиться к богатству

К состоятельности — можно и нужно, а к чрезмерному богатству и финансовому изобилию, которому нет предела, лучше не идти. Это тупиковый путь, ведь денег всегда бывает мало. Тиграм стоит попробовать обеспечить себя и своих близких всем необходимым, но если слишком много времени посвящать бессмысленному накоплению средств в любом виде, это рано или поздно надоест и перестанет иметь всякий смысл.

Не нужно брать кредиты и влезать в долги

Дело тут не в том, что Тигры не смогут вернуть всё в срок. Просто представители данного Восточного Знака очень тяжело переживают периоды, когда они кому-то должны. Лучше немного пожить в чем-то себе отказывая, нежели проявить слабость и взять у кого-то в долг, чтобы избавиться от недостатка комфорта. Тигры — это люди, которым стоит обеспечить себе комфорт, а долги и кредиты всегда лишают этого ощущения стабильности.

Не нужно занижать плату за свои услуги

Тиграм важно научиться ценить себя и свой труд, свое время. Если вы были рождены в год этого сильного животного, старайтесь всегда брать за свои услуги чуть больше денег, чем вы, по вашему мнению, заслуживаете. Да, это может привести к потере некоторых клиентов, но зато вы получите больше прибыли и сэкономите нервы.

Конечно, в самом начале деловой карьеры нельзя просить слишком много денег. Чтобы набраться опыта, придется поработать себе в убыток, но после обретения нудных навыков берите за свои услуги правильные деньги. Если соглашаться на гроши, можно не разбогатеть.