. Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра

Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра

Деньги — это не квинтэссенция счастья, но за деньги можно купить свободу и спокойствие, а это уже довольно важные аспекты приятной жизни. Если вы были рождены в 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 году, обязательно воспользуйтесь советами, описанными далее.


Ранее мы рассказывали про семь универсальных правил того, как улучшить свое финансовое положение. Они очень полезны для рожденных в год Тигра, но также важно помнить и про персональные рекомендации.

Умеренность в работе

Тиграм нельзя себя перенапрягать делами и работой. Эти трудолюбивые люди часто превращаются в трудоголиков, чем вредят своему здоровью и финансовому положению. Рожденным в год Тигра важно заниматься приятными делами и искать работу, которая бы позволила им чувствовать себя нужными, важными и полезными для общества. Нельзя превращать рабочий процесс в бесконечную погоню за прибылью. В таком случае на Тигров быстро находит сильное выгорание и усталость.

Не нужно гнаться за модой

Тигры уважают новые модные тенденции, но эксперты советуют этим людям как можно реже покупать очень дорогие и бесполезные вещи. Мода может быть как полезной, так и опасной. К сожалению, заранее понять, с какой стороны она себя покажет, невозможно. Тиграм необходимо гнаться не за статусом, а за выгодой. Важно выбирать те товары, которые проверены временем. Спокойствие и нервы дороже, чем восторженные взгляды других людей.


Побороть тягу к покупке дорогих и модных вещей и услуга Тиграм поможет отдаление от рекламы. Не нужно обращать внимание на рассылки в почте или на заманчивые предложения в социальных сетях. Покупать стоит только то, что необходимо.

Сначала нужно помочь себе, а потом другим

Тигры нередко делают наоборот. Из-за своего благородства они часто страдают от безденежья. Важно укладывать основную часть ресурсов (время, силы, энергия) в работу и дела, а небольшую ее часть посвящать другим людям. Только после того, как не Тигры будут работать на деньги, а деньги начнут работать на Тигров, можно будет попробовать поиграть в альтруизм. До того момента лучше оставаться умеренными эгоистами.

Не нужно стремиться к богатству

К состоятельности — можно и нужно, а к чрезмерному богатству и финансовому изобилию, которому нет предела, лучше не идти. Это тупиковый путь, ведь денег всегда бывает мало. Тиграм стоит попробовать обеспечить себя и своих близких всем необходимым, но если слишком много времени посвящать бессмысленному накоплению средств в любом виде, это рано или поздно надоест и перестанет иметь всякий смысл.

Не нужно брать кредиты и влезать в долги


Дело тут не в том, что Тигры не смогут вернуть всё в срок. Просто представители данного Восточного Знака очень тяжело переживают периоды, когда они кому-то должны. Лучше немного пожить в чем-то себе отказывая, нежели проявить слабость и взять у кого-то в долг, чтобы избавиться от недостатка комфорта. Тигры — это люди, которым стоит обеспечить себе комфорт, а долги и кредиты всегда лишают этого ощущения стабильности.

Не нужно занижать плату за свои услуги

Тиграм важно научиться ценить себя и свой труд, свое время. Если вы были рождены в год этого сильного животного, старайтесь всегда брать за свои услуги чуть больше денег, чем вы, по вашему мнению, заслуживаете. Да, это может привести к потере некоторых клиентов, но зато вы получите больше прибыли и сэкономите нервы.

Конечно, в самом начале деловой карьеры нельзя просить слишком много денег. Чтобы набраться опыта, придется поработать себе в убыток, но после обретения нудных навыков берите за свои услуги правильные деньги. Если соглашаться на гроши, можно не разбогатеть.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Тигра
Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из "правозащитной" тусовочки является Павел Чиков"
Юрист: "Одним из самых хитрых грантоедов из
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
Успех в личной жизни, карьерный рост в профессиональной сфере: восточный гороскоп на 2023 год
Успех в личной жизни, карьерный рост в профессиональной сфере:
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного
В Grand Theft Auto V на Xbox Series X стала доступна трассировка лучей — как это выглядит
В Grand Theft Auto V на Xbox Series X стала доступна трассировка
Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России
Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России
Умиротворяющая и нестрашная велопрогулка
Умиротворяющая и нестрашная велопрогулка
Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино
Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино
Успех в работе, удача в личной жизни: самые счастливые знаки зодиака 2023 года
Успех в работе, удача в личной жизни: самые счастливые знаки зодиака
Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море
Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование в Японском море
Новый взгляд на причины подагры
Новый взгляд на причины подагры

Топ на сегодня

Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
Валерия, как девочка в коротком платье, спела на 72-летии Нелли Кобзон
Ольга Бузова показала, как выглядела в детстве
Ольга Бузова показала, как выглядела в детстве
По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность ведущей Дом-2
По мнению Бухынбалтэ, Ермакова несправедливо получила должность
Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на гуманитарную помощь
Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на
Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в Москве
Всероссийский студенческий форум "Твой ход" стартовал в

Еще по теме

Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Тигра, чтобы обрести успех
Секреты счастливой любви для рожденных в год Тигра
6 интересных фактов про людей, рожденных в год Тигра
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Крысы