. Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
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Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2

Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2
В ресторане, отмечая день рождения одной из подруг, Юлия Колисниченко узнала, что Тиграна Салибекова выставили с Дом-2 и у неё появился новый повод праздновать. В данный момент в сети фанаты шоу Дом-2 обсуждают очередное событие, мимо которого не прошла и экс-супруга Тиграна Салибекова. Колисниченко узнала о том, что бывшего мужа все-таки выставили за ворота и она искренне этому рада. В тот момент Юля отмечала в ресторане день рождения одной из подруг и у неё появился дополнительный повод сделать вечер более весёлым.

Весь последний год Юля рассказывала о том, как в ближайшем будущем её муж-неудачник приползет к ней на коленях прямо под дверь. Однако Колисниченко наконец-то начала селя уважать, поэтому она больше не планирует прощать его выходки и ужасное поведение, а также поддерживать его морально и материально.

Сейчас женщина сделала всё возможное, чтобы отправить Тиграна скитаться. Она по суду отняла у него всё квартиры, настроила детей против отца, поливала Салибекова и всю его семью в социальных сетях грязью. Даже из последней квартиры Юля вытащила всё, что только смогла, в том числе и двери. Интересно, осуществится ли после этого желание Колисниченко? Придёт ли Тигран мириться и примет ли его предложение бывшая жена вопреки собственным словам?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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