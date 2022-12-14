. Колисниченко рада, что Салибекова изгнали с Дом-2

В данный момент в сети фанаты шоу Дом-2 обсуждают очередное событие, мимо которого не прошла и экс-супруга Тиграна Салибекова. Колисниченко узнала о том, что бывшего мужа все-таки выставили за ворота и она искренне этому рада. В тот момент Юля отмечала в ресторане день рождения одной из подруг и у неё появился дополнительный повод сделать вечер более весёлым.Весь последний год Юля рассказывала о том, как в ближайшем будущем её муж-неудачник приползет к ней на коленях прямо под дверь. Однако Колисниченко наконец-то начала селя уважать, поэтому она больше не планирует прощать его выходки и ужасное поведение, а также поддерживать его морально и материально.Сейчас женщина сделала всё возможное, чтобы отправить Тиграна скитаться. Она по суду отняла у него всё квартиры, настроила детей против отца, поливала Салибекова и всю его семью в социальных сетях грязью. Даже из последней квартиры Юля вытащила всё, что только смогла, в том числе и двери. Интересно, осуществится ли после этого желание Колисниченко? Придёт ли Тигран мириться и примет ли его предложение бывшая жена вопреки собственным словам?