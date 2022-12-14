. Кто родился 14 декабря

Яна Валерьевна Лантратова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению. Работала на телевидении. В 2006 году создала и возглавила молодёжную общественную организацию «Stars Center», которая организовывала благотворительные выступления эстрадных исполнителей в детских домах, больницах, школах-интернатах.

Являлась региональным куратором проектов Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) «Я — Доброволец» и «Доступная среда» в Санкт-Петербурге. Была начальником отдела социальных проектов МГЕР, возглавляла рабочую группу Общероссийского общественного движения «Народный фронт» по выявлению и пресечению преступлений против детей, распространения детской порнографии и педофилии в Интернете.

Входила в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также Совета по защите семей и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка.

Занимала должность заместителя директора департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ Министерства экономического развития РФ.

А ещё в этот день родились:

Эбрахим Раиси (62 года), президент Ирана. Являлся прокурором городов Кередж и Хамадан, заместителем прокурора Тегерана. Возглавлял прокуратуру столицы Ирана и Генеральную инспекцию страны. На посту заместителя председателя Верховного суда отвечал за организационные и управленческие вопросы. Занимал должность генерального прокурора. В 2019 году Раиси возглавил Верховный суд страны.

В июне 2021 года победил на выборах президента Ирана, набрав более 60% голосов избирателей.

Сергей Павлович Копыркин (60 лет), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении. С 1985 года работает в системе МИД. Был сотрудником посольств в Камеруне, Нигере, Руанде и Великобритании. Занимал должность заместителя Постоянного представителя России при ЕС и Евроатоме в Брюсселе.

В апреле 2018 года Сергей Копыркин указом Президента РФ был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Армения.

Николай Геннадиевич Басов (1922-2001), российский физик. Академик АН СССР. Работы учёного посвящены квантовой электронике и её применениям. В 1954 году совместно с Александром Прохоровым создал микроволновый квантовый генератор — мазер. Также Николай Басов — один из авторов идеи создания различных типов полупроводниковых лазеров (инжекционного, газового, химического и ряда других). Он разработал физические основы создания квантовых стандартов частоты и выдвинул идеи новых применений лазеров в оптоэлектронике.

В 1964 году учёный совместно с Чарлзом Таунсом и Александром Прохоровым стал лауреатом Нобелевской премии по физике.