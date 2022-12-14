. Лариса Андерсен рассказала, что ждет на 22-ой лунный день

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на пятнадцатое число 2022. 22-ой лунный день с 22:06 14-ого по 22:23 15-ого. 🔹Время, когда нам открывается тайное знание. 🔱Символы дня – книга, слон, ключ. 🎂Люди, рождённые в этот лунный день, одаренные, деятельные и честные долгожители, иногда несколько циничные. Развивающиеся по высшему пути - мудрецы, способные постигать суть любой вещи. Развивающиеся же по низшему - консервативны и не динамичны. 💎Камни - сапфир, голубой агат. 🔆Это время неблагоприятно для дел, связанных в торговлей и продажами. Символами этих суток считаются Ганеша и золотой ключик и лучшее всего провести время за учёбой и уделить внимание получению новых знаний. Обращайте сегодня особое внимание на мысли, которые приходят в голову. Будьте внимательны к своему здоровью, в частности, уделите внимание тазобедренной части и нижним отделам позвоночника. Физическая нагрузка на позвоночник сегодня не рекомендована. ✅ Рекомендуемые практики: гадание и медитация. Для получения тайных знаний можно использовать любые источники. Сегодня надо проявлять щедрость, которая должна касаться не только денег и вещей, но и накопленного вами жизненного опыта, а именно следует передавать его другим. ❌Запрещено: голодание, пост, рисование символов. ⭕️Уязвимые органы: крестец. Будьте особенно внимательны к своему здоровью, в частности, нижним отделам позвоночника 💤Сны сегодняшнего дня могут помочь вам в решении проблем и принесут новую информацию, если вы сможете верно их истрактовать.