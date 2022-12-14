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Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства

Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государстваЗампред СБ Медведев назвал главу Латвии Левитса недопрезидентом марионеточного государства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал недопрезидентом и глупым человеком главу Латвии Эгилса Левитса, который предложил провести процесс над Россией в Латвии и создать некий Рижский трибунал. Об этом пишет РИА Новости.

«Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — подчеркнул политик.

Он призвал Левитса представить последствия, если «такая страна обидится на него лично», а также спросить своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу.

Ранее верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза не поддержали идею Европейской комиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине.

После президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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