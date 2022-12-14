. На Дом-2 теперь будет больше детей

На Дом-2 организаторы телешоу по-прежнему устраивают разного рода эксперименты. Благодаря очередной задумке на проекте будет больше детей. Если раннее Ваня Барзиков бегал по Поляне с куклой и коляской, то сейчас дела обстоят несколько серьёзнее — ему решили доверить шестилетнего ребёнка.В результате Кристине Бухынбалтэ и Ивану Барзикову предстоит провести весь день с маленькой девочкой. Чтобы её порадовать, они навели порядок в комнате, украсили её шарами и решили заказать торт.Алене Опенченко повезло несколько больше. Если верить словам будущей жены Михаила Козлова, то им тоже предстоит выполнить интересное задание. Михаилу предстоит провести целый день с Клавдией Безверховой, в то время как Алёна будет в компании Евгения Прохоренко и маленького Роберта.Саша Черно должна была неделю провести с сыном Стефаном, однако она уже спустя сутки сообщила, что заболела и у неё сильно повысилась температура. Задание на себя взял Иосиф Оганесян, который приобрёл сладости для детского утренника.В ближайшее время на телешоу должны будут появиться и другие дети, поэтому в эфирах их будут показывать значительно чаще.