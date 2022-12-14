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На Дом-2 теперь будет больше детей

На Дом-2 теперь будет больше детей
Руководство Дом-2 продолжает проводить разного рода эксперименты над участниками, подготавливая их к семейной жизни. Теперь на проекте будет больше детей. На Дом-2 организаторы телешоу по-прежнему устраивают разного рода эксперименты. Благодаря очередной задумке на проекте будет больше детей. Если раннее Ваня Барзиков бегал по Поляне с куклой и коляской, то сейчас дела обстоят несколько серьёзнее — ему решили доверить шестилетнего ребёнка.
В результате Кристине Бухынбалтэ и Ивану Барзикову предстоит провести весь день с маленькой девочкой. Чтобы её порадовать, они навели порядок в комнате, украсили её шарами и решили заказать торт.

Алене Опенченко повезло несколько больше. Если верить словам будущей жены Михаила Козлова, то им тоже предстоит выполнить интересное задание. Михаилу предстоит провести целый день с Клавдией Безверховой, в то время как Алёна будет в компании Евгения Прохоренко и маленького Роберта.
Саша Черно должна была неделю провести с сыном Стефаном, однако она уже спустя сутки сообщила, что заболела и у неё сильно повысилась температура. Задание на себя взял Иосиф Оганесян, который приобрёл сладости для детского утренника.
В ближайшее время на телешоу должны будут появиться и другие дети, поэтому в эфирах их будут показывать значительно чаще.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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