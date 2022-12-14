. Нидерланды предложили новые меры против российских активов

Bloomberg: в Нидерландах предложили упразднить трастовые структуры из-за России

В Нидерландах «Зеленые левые» и Партия труда предложили новые меры против российских активов. Они хотят упразднить трастовые структуры, чтобы еще больше ограничить использование подставных компаний россиянами, пишет Bloomberg.

Они разработали список мер, призванных сделать Нидерланды менее привлекательными для преступных доходов и компаний, которые хотят уклониться от уплаты налогов. После начала спецоперации министр финансов страны Сигрид Кааг запретила трастовым агентствам обслуживать российских граждан или компании.

Лидер Партии зеленых Джесси Клавер считает, что этого недостаточно. «Мы должны бороться с уклонением от уплаты налогов, потому что мы не хотим, чтобы олигархи размещали здесь свои деньги», — сказал он. В 2019 году в Нидерландах существовало 12 400 подставных компаний. Их общий баланс был 4,5 триллиона евро, что в пять раз превышает размер экономики этой европейской страны.

По данным Центрального банка Нидерландов, ежегодные прямые иностранные инвестиции России в Нидерланды составляют 27 миллиардов евро. В ноябре министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявила, что заморожены российские активы на сумму 547 миллиона евро, а транзакции на 752 миллиона евро заблокированы.

В целом Европейский союз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро.