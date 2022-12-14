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Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на гуманитарную помощь

Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на гуманитарную помощьНовая Зеландия даст Украине 1,9 миллиона долларов США на закупку гуманитарной помощи

Новая Зеландия даст Украине 1,9 миллиона долларов США на закупку гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаиа Махуты, передает РИА Новости.

«Новая Зеландия предоставит дополнительные 3 миллиона (новозеландских) долларов через Международный комитет Красного Креста для поддержки украинцев с точки зрения основных гуманитарных потребностей в рамках нашей постоянной поддержки Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это будет касаться медицинских принадлежностей и оборудования, трансформаторов и генераторов, чтобы справиться с отключениями электроэнергии, а также предметов первой необходимости на зиму.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Украине одну батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом решении может быть объявлено уже в четверг, 15 декабря.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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