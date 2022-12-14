. Новый взгляд на причины подагры

Международная исследовательская группа во главе с учеными Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выдвинула новую теорию возникновения подагры и, исходя из этой теории, предложила и новый путь лечения болезни.

Подагра распространена куда сильнее, чем обычно думают. Например, в США от нее страдают более 10 миллионов человек, то есть примерно 5 % взрослого населения. В России, по данным на 2008 год, подагрой страдали 0,1 % населения. Болезнь представляет собой одну из форм воспалительного артрита, при которой ураты (побочный продукт богатых пуринами продуктов, таких как мясо и алкоголь) накапливаются в организме и образуют игольчатые кристаллы в суставах и вокруг них, обычно начиная с суставов стопы. Отложения кристаллов приводят к вспышкам сильной боли, отечности и болезненности суставов и могут прогрессировать до хронического повреждения суставов, что ограничивает подвижность пациентов и качество жизни.

Избыток уратов в крови (гиперурикемия) долгое время считался основной причиной подагры, но, как это ни парадоксально, у большинства людей с высоким уровнем уратов подагра не развивается. Фактически бессимптомная гиперурикемия примерно в четыре раза более распространена, чем подагра. У пациентов с подагрой также обнаруживается необъяснимо более высокий уровень уратов в суставной жидкости по сравнению с кровью. Таким образом, гиперурикемия не должна быть единственным фактором, вызывающим отложение кристаллов уратов в суставах. Так что еще может быть причиной болезни?

Авторы исследования решили определить генетические факторы, которые приводят не к высокому уровню циркулирующих уратов, а именно к их отложению в суставах. Для этого они изучили редкий случай подагры, при котором у пациентки имелись кристаллы уратов в суставах, но не было высокого уровня уратов в крови. «Это чрезвычайно необычное расстройство дало уникальную возможность взглянуть на подагрический артрит через другую призму и понять, какие молекулярные процессы способствуют развитию заболевания независимо от гиперурикемии», — говорит старший автор исследования, профессор Роберт Теркельтауб.

Используя полногеномное секвенирование, секвенирование РНК и количественные протеомные методы, исследователи смогли идентифицировать основной молекулярный путь, который был нарушен у пациентки. В ее суставной жидкости наблюдалось аномально низкое содержание лубрицина. Благодаря этому белку суставная жидкость выполняет функцию смазки, предотвращая трение суставных поверхностей. Также лубрицин регулирует функцию определенного типа лейкоцитов, которые способствуют воспалению в суставе.

Дополнительные эксперименты подтвердили, что в здоровых условиях лубрицин подавляет выделение активированными лейкоцитами уратов и ксантиноксидазы (фермента, вырабатывающего ураты), а также блокирует кристаллизацию уратов в суставе. Затем авторы работы обследовали нескольких пациентов с распространенной формой подагры и подтвердили, что у них также был заметно снижен уровень лубрицина.

Исследователи предполагают, что шансы на возникновение подагры у пациентов зависят от того, какие у них имеются варианты генов, ответственных за синтез лубрицина и других веществ, которые контролируют его выработку или деградацию в суставе. «Наши результаты показывают, что лубрицин может быть новым биомаркером для отслеживания риска развития подагры у пациентов и что новые препараты для поддержания и повышения уровня лубрицина могут ограничивать заболеваемость и прогрессирование подагрического артрита», — говорит профессор Теркельтауб.

Исследование опубликовано в журнале Arthritis & Rheumatology.