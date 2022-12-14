. Ольга Бузова показала, как выглядела в детстве

Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась редкими фото. Исполнительница хита «Вот она я» рассказала о радостном событии в семье. Ольга поздравила бабушку Аллу Тимофеевну с днем рождения. Женщина является родственницей телеведущей по материнской линии, она проживает в Литве. Артистка в честь праздника показала совместные черно-белые фото с бабушкой. На снимках Ольга предстала еще дошкольницей. Будущая телезвезда носила короткие волосы и густую челку.На одном из кадров Бузова позировала в футболке и трусиках, а на другом – в воздушном летнем платье. Уже тогда уроженка Санкт-Петербурга могла похвастаться томным выразительным взглядом. «Мы с бабушкой. Мой мотиватор и пример женщины. Люблю бесконечно. Как же я соскучилась!» — призналась Ольга.Ведущая шоу «Звезды в Африке» выложила и другие кадры из своей юности. Ольга обнародовала их по случаю дня рождения своего продюсера Арама Арчера. Бузова показала, какой была в 2014 году. Тогда телеведущая носила платиновый блонд и предпочитала яркий макияж. Затем артистка обнародовала фото из 2016 года. Ольга предстала брюнеткой с каре в эффектном брючном костюме. «Архивы вошли в чат. Мась, ну мы с тобой всегда четкие», — призналась Ольга.