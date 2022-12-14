. Родительские субботы в 2023 году

В православном мире принято поминать усопших в определенные дни, адаты которых меняются год от года. С православным календарем на 2023 год верующим будет проще готовиться к этим значимым событиям.

В дни поминовения усопших православные верующие соблюдают особые правила. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о датах проведения поминальных суббот, чтобы подготовиться к этим важным событиям. В такие дни важно помнить о церковных предописаниях, а также молиться Высшим Силам не только за упокой душ близких людей, но и просить у Господа прощения за собственные грехи.

Даты Вселенских Родительских суббот 2023 года

Открывает список Вселенская Мясопустная суббота. Она выпадает на 18 февраля, так как отмечают ее за неделю до Великого поста. Верующие молятся не только за своих родственников, но и за всех православных крещеных людей, которые покинули мир живых. На богослужении передают записки с именами усопших, а на погостах зажигают свечи и возносят особые поминальные молитвы. Также в этот день принято устраивать семейные обеды, чтобы почтить память усопших и помянуть их добрым словом.

Вторая Вселенская суббота — Троицкая. В 2023 году ее отметят 3 июня. В этот день после богослужения принято убираться на погостах, сажать цветы и зажигать свечи. Традиционно верующие оставляют помин в церкви, а также раздают лакомства окружающим, прося помянуть усопших близких.

Родительские субботы Великого поста в 2023 году

Великий пост — особое время, когда верующие усердно молятся, освобождаясь от груза на душе. В церквях и храмах отводят особые дни для поминовения усопших, которые проводятся после основных молебнов. Верующие молятся Высшим Силам, а затем посещают кладбища, чтобы прибраться, почтить память близких и зажечь церковные свечи. Принято в эти дни устраивать поминальные обеды со скромными угощениями.

Частные поминальные дни в 2023 году

Дни памяти по усопшим проходят в течении всего года, и родственники могут помянуть своих близких в общих и частных молитвах, пригласить родственников на поминальные обеды и посетить кладбища. Искренние молитвы помогают усмирить душевную боль и горечь утраты, а также помочь душам близких очиститься от грехов.

Радоница выпадает на 23 апреля. В этот день не принято печалиться и скорбеть: верующие радуются за души усопших, которые попадают в Царствие небесное и обретают вечную жизнь.

9 мая традиционно проводится панихида, на которой возносят молитвы павшим воинам, принесшим свои жизни в жертву ради мира и спокойствия. Верующие возлагают цветы к памятникам, а также возносят искренние молитвы благодарности тем, кто совершил подвиг и обеспечил будущим поколениям счастливую жизнь.

22 июня состоится еще одна поминальная суббота, на которой верующие почтут память воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Не забывают в молитвах и о своих родственниках, покинувших мир живых.

11 сентября проводится еще одна частная родительская суббота по павшим воинам. Православный мир благодарит павших воинов за доблесть и отвагу, мол Господа позаботиться об их душах, а также просит прощения за содеянные грехи.

4 ноября состоится Дмитриевская родительская суббота, во время которой молитвы возносят великомученику Дмитрию Солунскому, вспоминая павших воинов Куликовского сражения. Не забывают верующие и помолиться о почивших близких.

18 ноября состоится последняя родительская суббота, названная Михайловской. В этот день верующие завершают уборку на погостах, готовят могилы к зиме и обязательно устраивают семейные поминальные обеды.